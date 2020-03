Policyjny pościg, ponad 170 km/h. Za kierownicą siedział... pies

Do zdarzenia doszło w niedzielę. Policja stanowa otrzymała informację o kierowcy, który uderzył w dwa samochody, ale ani razu nie zatrzymał pojazdu. Funkcjonariusze namierzyli kierowcę i ruszyli za nim w pościg.

Rzeczniczka Washington State Patrol przekazała CNN, że kierowca prowadził pojazd "absolutnie lekkomyślnie", przyspieszając do ok. 170 km na godzinę. W pewnym momencie z uciekającym zrównał się jeden z radiowozów. Ku swojemu zaskoczeniu funkcjonariusze zobaczyli, że przy kierownicy siedzi pitbull, a pojazdem tak naprawdę steruje mężczyzna, siedzący na miejscu pasażera.

"Nie miał nic na swoją obronę"

Po chwili, kierowca wjechał na zazwyczaj ruchliwą trasę dla rowerzystów i pieszych. - Cudem jednak nikogo na niej nie było - powiedziała rzeczniczka policji Heather Axtman. Ostatecznie pojazd został zatrzymany na policyjnej blokadzie z kolczatką.

