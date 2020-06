Uciekając przed pościgiem wyrzucili worek z zającami. Mieli też trzy wyszkolone charty

Dwóch mężczyzn podejrzanych o kłusownictwo uciekało w Godzimierzu (woj. mazowieckie) przed kontrolą policyjną. W samochodzie mundurowi znaleźli trzy psy - charty wyszkolone do polowań - oraz porzucony nieopodal worek z zającami.

Policjanci z posterunku w Nowym Mieście nad Pilicą w nocy ze środy na czwartek patrolowali rejon swojej gminy. W Godzimierzu zauważyli skodę, której kierujący na widok radiowozu zaczął wykonywać dziwne manewry. Policjanci postanowili zatrzymać auto do kontroli drogowej.

Uciekinierzy ugrzęźli autem w polu

Kierowca skody nie zastosował się jednak do wydawanych poleceń, przyśpieszył i zaczął uciekać przed radiowozem. Jechał całą szerokością jezdni, uniemożliwiając wyprzedzenie go. Nagle skręcił z drogi asfaltowej na drogę polną i próbował przebić się do lasu. Jednak stracił panowanie nad samochodem i zjechał w pole.

Kiedy auto zatrzymało się, wybiegło z niego dwóch mężczyzn, jeden z workiem w dłoni. Goniąc zbiegów pieszo funkcjonariusze zauważyli, że mężczyzna wyrzuca worek.

Uciekinierom udało się w środku nocy zgubić pościg w lesie, ale mundurowi ustalili, kim byli i szybko ich zatrzymali.

W aucie trzy charty, w worku cztery martwe zające

W skodzie, która ugrzęzła w polu, znaleziono trzy charty - trwa sprawdzanie, czy mężczyźni posiadali je legalnie. A w wyrzuconym worku były cztery zagryzione przez psy martwe zające.

24-letni mieszkańcy gminy Nowe Miasto nad Pilicą i gminy Biała Rawska zostali osadzeni w policyjnym areszcie. Ustalono, że wykorzystywali oni charty do polowań. Obaj odpowiedzą za kłusownictwo.

Jeden z mężczyzn usłyszał ponadto zarzut niezatrzymania się do kontroli drogowej, za co grozi do 5 lat więzienia.

