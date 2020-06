Ile wynosi dopłata do elektrycznej taksówki, ile do elektrycznego auta dostawczego

We wtorek Ministerstwo Klimatu oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosiły termin uruchomienia trzech nowych programów dotyczących elektromobilności na łączną kwotę blisko 150 mln zł. Nabór wniosków do programów "Zielony samochód", "eVAN" i "Koliber" rozpocznie się 26 czerwca br. Zakładają one wsparcie finansowe dla osób fizycznych i firm do zakupu elektrycznych aut.

Jak podkreślił minister klimatu Michał Kurtyka to kompleksowe wsparcie pomoże m.in. poprawić jakość powietrza, ograniczyć emisję CO2, a także obniżyć poziom hałasu oraz zużycie energii i paliw w transporcie. - Szacujemy, że całkowity wpływ trzech naszych nowych programów na polską gospodarkę to ok. 700 mln zł - powiedział Kurtyka. ZOBACZ: Szczecin walczy z kopciuchami. Nawet 10 tys. zł dopłaty do wymiany pieca Programy stanowią część większego Planu Zielonych Inwestycji, który oferuje w 2020 r. całkowity dostępny budżet dofinansowania w wysokości ok. 7,8 mld zł, a całkowity wpływ tych programów na gospodarkę to ponad 22 mld zł. 25 tys. zł do elektrycznej taksówki Najwięcej Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dopłaci do zakupu elektrycznych aut dostawczych (do 70 tys. zł) oraz taksówek (do 25 tys. zł). Ma to - jak zaznaczono - przynieść największy efekt ekologiczny, gdyż te auta mają największe przebiegi roczne. Wskazano, że celem programu "Zielony samochód" jest ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza przez wsparcie zakupu pojazdów o napędzie wyłącznie elektrycznym wykorzystywanych do celów prywatnych. Do rozdysponowania jest 37,5 mln zł ze środków NFOŚiGW. Osoby fizyczne mają szansę na dotacje do 18 750 zł, przy czym nie więcej niż 15 proc. kosztów kwalifikowanych, które zostaną poniesione po 1 maja 2020 r. Jest jeszcze jeden ważny warunek: cena nabycia pojazdu elektrycznego nie może przekroczyć 125 tys. zł. ZOBACZ: Dlaczego polski samochód elektryczny jeszcze nie jeździ? Jacek Sasin tłumaczy Z kolei program "eVAN" zakłada dofinansowanie zakupu elektrycznego samochodu dostawczego przez przedsiębiorców. Budżet tego programu to 70 mln zł, które trafią do firm zdecydowanych na zakup elektrycznych samochodów dostawczych (kategoria N1). W sumie będzie można dofinansować 1 tys. takich inwestycji. Przewidziano dotacje do 30 proc. kosztów kwalifikowanych (do 70 tys. zł) na zakup/leasing pojazdów elektrycznych oraz do 50 proc., kosztów kwalifikowanych, lecz nie więcej niż 5 tys. zł na nabycie punktu ładowania o mocy do 22kW – kosztów kwalifikowanych, które zostaną poniesione po 1 stycznia 2020 r. Dotacja do leasingu na taksówkę Trzeci uruchamiany program, czyli "Koliber", skierowany jest do mikro, małych lub średnich przedsiębiorców, posiadających licencję na przewóz osób w transporcie drogowym. Zarezerwowano na niego 40 mln zł wsparcia na zakup/leasing 1 tys. elektrycznych taksówek (kategoria M1) oraz 1 tys. ładowarek domowych typu wall box. Wnioskodawcy mogą ubiegać się o dotację do 20 proc. kosztów kwalifikowanych (maksymalnie 25 tys. zł, przy maksymalnym koszcie kwalifikowanym zakupu i montażu punktu ładowania 150 tys. zł) lub pożyczkę. Okres kwalifikowalności kosztów liczy się od 1 stycznia 2020 r.

WIDEO - Nietrzeźwy kierowca uderzył w słup. Zginęła 45-latka i jej 17-letni syn Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

ml/ polsatnews.pl, PAP