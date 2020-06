Policja zajmie się tylko przestępstwami kryminalnymi i nie użyje broni wobec nieuzbrojonych

Policja w San Francisco będzie od teraz reagować wyłącznie wtedy, kiedy dojdzie do przestępstw kryminalnych. Patrole policyjne mają być zmniejszone.

W ramach reformy ogłoszonej przez burmistrz San Francisco London Breed wprowadzono m.in. zakaz używania broni palnej przeciwko nieuzbrojonym cywilom, gazu łzawiącego i innych niebezpiecznych środków przymusu.

"Zbyt długo czarnoskórzy byli ofiarami przemocy"

- Musimy ograniczyć możliwości konfrontacji policji ze społecznością naszego miasta - oświadczyła burmistrz London Breed.

Breed mówiła również, że "San Francisco poczyniło postępy w reformowaniu policji, ale wciąż mamy wiele do zrobienia". Dodała, że brak równości w społeczeństwie prowadzi do wielu problemów. Burmistrz zapowiedziała również, że reformy będą kontynuowane, by zakończyć "rasizm systemowy".

W najbliższych miesiącach ma dojść m.in. do zwiększenie odpowiedzialności oraz demilitaryzacji policji. - Zbyt długo czarnoskórzy byli ofiarami przemocy ze strony ludzi u władzy - powiedział Breed podczas panelu na temat sprawiedliwości rasowej.

Zakaz stosowania duszenia jako środka przymusu

Przed tygodniem zakaz stosowania duszenia jako środka przymusu oraz uchylenie prawa zabraniającego upubliczniać dokumenty o postępowaniu dyscyplinarnym wobec funkcjonariuszy wprowadzono w stanie Nowy Jork. Ustawę o reformie policji podpisał gubernator Andrew Cuomo.

Dokument, uchwalony przez nowojorskich legislatorów w nieco dwa tygodnie po zabójstwie Afroamerykanina George'a Floyda w trakcie interwencji policji w Minneapolis, zakazuje także fałszywych zgłoszeń na tle rasowym przez telefon alarmowy 911. Zobowiązuje, aby sprawy związane z zabójstwami przez policję prowadził w celu zachowania obiektywizmu nie nominowany, lecz pochodzący z wyboru w Nowym Jorku prokurator generalny stanu.

Przez dziewięć minut klęczał na szyi zatrzymanego

George Floyd, 46-letni Afroamerykanin, zmarł 25 maja w Minneapolis, gdy w czasie aresztowania za domniemaną próbę zapłacenia fałszywym 20-dolarowym banknotem został przygnieciony do ziemi przez policjanta, który przez dziewięć minut klęczał na jego szyi. Na nagraniu wideo z aresztowania słychać, jak Floyd, który był nieuzbrojony, mówił, że nie może oddychać.

Śmierć Floyda wywołała w wielu miastach falę protestów przeciwko brutalności policji.

grz/zdr/ businessinsider.com, polsatnews.pl