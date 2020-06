Reprywatyzacja w Warszawie. PiS chce usprawnienia działania komisji weryfikacyjnej

Projekt zmian w ustawie, wraz z uzasadnieniem, liczy 45 stron. Zdaniem posłów PiS, którzy go złożyli, pozwoli on "na sprawniejsze działanie" tzw. komisji weryfikacyjnej.

"Zaproponowano również w przedmiotowym projekcie regulację, zgodnie z którą sprzeciw od decyzji komisji przyznających odszkodowanie lub zadośćuczynienie przysługiwać będzie jedynie lokatorom nieruchomości warszawskich" - dodali w uzasadnieniu.

ZOBACZ: "To nie mój podpis decydował o losach lokatorów". Drugi z dużych procesów reprywatyzacyjnych

Twórcy projektu poprawki stwierdzili, że "z uwagi na wyłączenie możliwości składania sprzeciwu przez m.st. Warszawa, logiczną konsekwencją takiego kierunku zmian legislacyjnych jest przyjęcie, iż zaskarżone w trybie dotychczasowym przepisów decyzje, przyznające odszkodowanie lub zadośćuczynienie uważa się za ostateczne i prawomocne, zaś same odszkodowania oraz zadośćuczynienie zostaną wypłacone uprawnionym osobom w terminie 14 dni od daty wejścia niniejszej ustawy w życie".

Jako przedstawiciela wnioskodawców wskazano posła Pawła Lisieckiego.

Ustawę zmieniano również w 2018 r.

Dwa lata temu prezydent Andrzej Duda podpisał inną nowelizację tej samej ustawy. Zwiększono wtedy kary grzywny za pierwsze niestawiennictwo przed tzw. komisją weryfikacyjną do 10 tys. złotych, a za każde kolejne - do 30 tys. zł.

ZOBACZ: Ustawa reprywatyzacyjna. Lewica przedstawiła projekt

Nowelizacja wprowadziła wtedy również możliwość zatrzymania i doprowadzenia na rozprawy świadków decyzją prokuratora okręgowego. Komisja weryfikacyjna uzyskała także możliwość nałożenia kary grzywny do 1 mln zł na osobę, która dopuściła się pozaprawnych działań wobec danej nieruchomości.

Trzy lata od powstania komisji

Pełna nazwa komisji weryfikacyjnej to Komisja do spraw reprywatyzacji nieruchomości warszawskich. Powstała ona w 2017 r., a na jej czele stanął Patryk Jaki, ówczesny poseł Solidarnej Polski (należący do klubu PiS). Rok później został kandydatem PiS na prezydenta Warszawy; wybory przegrał w I turze z kandydatem PO Rafałem Trzaskowskim.

ZOBACZ: Komisja weryfikacyjna. Sędzia Anna Maria Wesołowska kontra Patryk Jaki

W 2019 r. zrezygnował z przewodniczenia komisją weryfikacyjną. Zastąpił go Sebastian Kaleta, poseł PiS i wiceminister sprawiedliwości.

Wkrótce więcej informacji.

wka/hlk/ polsatnews.pl, PAP