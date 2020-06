Kranówka z Chełma będzie sprzedawana w butelkach. "Ma bardzo dobre właściwości"

- W Chełmie marnowano nadwyżkę wody. Chcemy, żeby to się zmieniło, dlatego podjęliśmy decyzję o jej zagospodarowaniu, ponieważ ma ona bardzo dobre właściwości. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej wystosowało już wniosek o zarejestrowanie nazwy - zapowiedział Jakub Banaszek, prezydent Chełma (woj. lubelskie). Kranówka z Chełma będzie sprzedawana pod nazwą "Woda Króla Daniela".

Nazwa "Woda Króla Daniela", to nawiązanie do króla Daniela I Halickiego - historycznego założyciela Chełma. O markę ma zadbać Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej - informuje "Dziennik Wschodni".

Średniozmineralizowana, o lekko alkalicznym pH

"Analiza »chełmskiej kranówki«, przeprowadzona przez akredytowane laboratoria, pokazuje, że gwarantuje ona wysoką jakość, zawiera również zbliżoną ilość substancji mineralnych do tych, które oferują popularne, dostępne na rynku wody butelkowane. Nasza woda kwalifikowana jest jako średniozmineralizowana, niskosodowa, o dużej twardości i lekko alkalicznym pH. Zawiera też kationy wapnia, magnezu, potasu i sodu oraz aniony fluorków, chlorków, siarczanów i wodorowęglanów. Należy pamiętać, że za pomocą wody bogatej w substancje mineralne można dostarczyć do organizmu nawet do 15 proc. dziennego zapotrzebowania na sód czy magnez!” - zaznaczył prezydent Chełma w jednym ze swoich wpisów.

ZOBACZ: Czy ostatnie deszcze uratują nas przed suszą? Zapytaliśmy ekspertów

Z podanych informacji wynika, że w związku z inwestycją ws. uruchomienia linii rozlewniczej "planowane jest wykonanie nowego odwiertu w bliskim sąsiedztwie istniejącej infrastruktury ujęcia Bariera. Linia rozlewnicza zagwarantuje kompleksowy system produkcji, poczynając od rozdmuchiwania, poprzez transportery powietrza, maszyny rozlewające, zakręcarki, etykieciarki aż po urządzenia pakujące i paletujące. Wydajność napełniarki projektowanej linii technologicznej to około 3 tys. butelek na godzinę przy zakładanej pojemności 0,5 – 2,5 l".

Możliwa specjalna linia w szklanych opakowaniach

Dodatkowo w ramach nowego biznesu na mapie miasta ma powstać nowoczesna hala produkcyjno-magazynowa. "Spółka rozważa także uruchomienie produkcji specjalnej linii wody w opakowaniach szklanych"- podkreślił Jakub Banaszek.

"Dziś, w obliczu dużego zaangażowania organów państwowych w konieczność racjonalnej retencji wody, istnieje wiele możliwości pozyskania wsparcia na sfinansowanie planowanej inwestycji. Dotacja może zostać przyznana np. z funduszy priorytetowych programów przeznaczonych na zapobieganie skutkom zmian klimatycznych i przeciwdziałaniu suszy, m.in. z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej czy Agencji Rozwoju Przemysłu S.A." - tłumaczył prezydent Chełma.

Miejska rozlewnia wody mineralnej ma być następnym ruchem "w stronę rozwoju i podniesienia rangi Chełma. To również kolejny element rozbudowywania małej retencji w naszym regionie oraz stworzenie pełnego, sprawnie działającego systemu retencyjnego, odpowiadającego aktualnym wyzwaniom klimatycznym" - dodał.

Wyższe rachunki dla mieszkańców?

"Pomimo suszy mieszkańcom Chełma wody do picia nie zabraknie" - stwierdził Jakub Banaszek. Jeszcze nie wiadomo, kiedy dokładnie rozpoczną się prace związane z nową inwestycją. Prezydent zapewnił jednak, że wkrótce szczegóły zostaną ujawnione.

Podczas środowej transmisji z Urzędu Miasta skomentował również majową podwyżkę cen za wodę i odprowadzenie ścieków, a także zwrócił uwagę na ustalone w kwietniu 2018 r. taryfy.

ZOBACZ: Będą przerwy w dostawach prądu? Susza wpływa na jego produkcję

Jakub Banaszek zapowiedział, że nowa taryfa będzie niższa "niż ta zatwierdzona przez Radę Miasta poprzedniej kadencji". Z kolei Marcin Czarnecki prezes MPGK w Chełmie, podkreślił, że spółka będzie w tym roku aplikować do Wód Polskich o obniżenie cen.

Jak podaje "Radio BonTon", ostatnia podwyżka obowiązuje do maja 2021 r. Obecnie za wodę w Chełmie trzeba zapłacić 3,59 zł za m³. Natomiast za odprowadzenie ścieków opłata wynosi 6,51 zł za m³.

ms/grz/ radiobonton.pl, dziennikwschodni.pl, polsatnews.pl