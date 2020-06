Emilewicz: przez pięć lat Polska zmieniła się w sposób bezprecedensowy

Jadwiga Emilewicz gościła w niedzielę w Kaliszu w ramach akcji "Łączy nas Polska". Zebranym przed kaliskim teatrem sympatykom Prawa i Sprawiedliwości mówiła, że przez pięć lat Polska zmieniła się w sposób niewyobrażalny i bezprecedensowy, "bo wsparliśmy rodziny".

Zdaniem wicepremier największymi beneficjentami minionego okresu są polskie firmy i przedsiębiorstwa. - Najlepszym tego dowodem są nasi zewnętrzni recenzenci europejscy i światowi. Nie dalej jak wczoraj Bank Światowy powiedział, że polska gospodarka najlepiej radzi sobie dzisiaj w Europie ze zmaganiem się ze skutkami pandemii - stwierdziła Emilewicz.

Przypomniała, że do przedsiębiorców trafiła pomoc, by utrzymać miejsca pracy. - To ponad 80 mld, które trafiło do polskiej gospodarki i polskich firm rodzinnych, tych najmniejszych i tych dużych - oświadczyła wicepremier.

Emilewicz wskazała, że pomoc rządu na życie kaliszan przełożyła się w ten sposób, że do firm trafiło ponad 200 mln i uratowano kilka tysięcy miejsc pracy.

"Gdyby nie pomoc rządu, dziś nie byłoby miejsc pracy"

- Wczoraj odwiedziłam kilka rodzinnych firm w Poznaniu. Oni powiedzieli jasno, że gdyby nie pomoc rządu, która przyszła do nich 1 kwietnia, dziś nie byłoby miejsc pracy - wskazała.

Zdaniem wicepremier najbliższe dwa lata to będzie czas wytężonej pracy, ponieważ - jak powiedziała - wychodzenie z kryzysu zdrowotnego i gospodarczego będzie wymagało radykalnych, trudnych i szybkich decyzji "i niepotrzebne nam będą spory". - Gwarancją ścisłej współpracy z rządem jest dzisiaj prezydent Andrzej Duda - oświadczyła wicepremier.

Według Jadwigi Emilewicz "Plan Dudy" to plan dla Polski "na następne pokolenia, który ma sprawić, że poziom życia wszystkich Polaków zrówna się z tym poziomem, jaki jest znany z wycieczek do Europy Zachodniej".

- To jest wreszcie plan ochrony wartości, które były i są najważniejsze. Dzięki temu systemowi wartości dzisiaj jesteśmy w tym miejscu, w którym jesteśmy, dzięki pracowitości i temu, że potrafimy orientować się na cele, to właśnie polscy przedsiębiorcy tak dobrze sobie dziś radzą - stwierdziła wicepremier i zapewniła, że "jesteśmy gotowi do tego, żeby pracować jeszcze więcej w ciągu najbliższych lat".

"Dobry czas dla polskich rodzin rozpoczął się w 2015 roku"

Uczestnicząca w spotkaniu minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg powiedziała, że dobry czas dla polskich rodzin i gospodarki rozpoczął się w 2015 r., kiedy prezydentem został Andrzej Duda. Podkreśliła, że "Karta Rodziny", którą kilka dni temu popisał prezydent, jasno wyznacza dalsze kierunki pracy i potwierdza gwarancję tego, co zostało rozpoczęte.

Przypomniała dotychczasowe programy, jak"Rodzina 500 plus", dzięki któremu do rodzin trafiło 108 mld złotych wsparcia. - W ramach programu "Dobry start" każde dziecko na rozpoczęcie roku szkolnego otrzymuje 300 zł czy program"Mama cztery plus", adresowany do rodziców dzieci, którzy nie wypracowali sobie emerytury - wymieniła.

Maląg dowodziła, że dzięki prezydentowi został obniżony wiek emerytalny, doprowadzono do rewaloryzacji rent i emerytur oraz wprowadzono trzynastą emeryturę, która jest zagwarantowana w ustawie. - Tak naprawdę troska o rodzinę i podniesienie jej godności jest najważniejszym zdaniem prezydenta Andrzeja Dudy - wskazała minister rodziny, pracy i polityki społecznej.

Powiedziała, że w okresie pandemii prezydent pochylił się także nad osobami, które pomimo wsparcia w ramach tarczy antykryzysowej znalazły się w trudnej sytuacji, bo utraciły pracę po 15 marca. - Został wprowadzony dodatek solidarnościowy w wysokości 1400 zł i podniesiony od września do 1200 zł zasiłek dla bezrobotnych - powiedziała.

"Czy chcemy utrzymania normalności kobieta - mężczyzna - dzieci"

Sekretarz stanu w KPRM i prezes kaliskiego okręgu poseł PiS Jan Dziedziczak powiedział w Kaliszu, że wybory na prezydenta są odpowiedzią na trzy pytania. - Czy chcemy pracować zgodnie i konstruktywnie, co przynosi efekty wszystkim Polakom. Czy chcemy postawić na wybór przedstawiciela opozycji, co gwarantuje wojnę, awanturę i wetowanie wszystkich ustaw - stwierdził Dziedziczak.

Drugi element to - zdaniem sekretarza stanu w KPRM - dotrzymywanie obietnic i szacunek dla wyborców. - Andrzej Duda i PiS to marki kojarzące się z tym, że to, co prezydent Andrzej Duda zapowiedział w kampanii wyborczej, zostało zrealizowane - ocenił.

Trzeci element to rodzina. - Czy chcemy utrzymania normalności kobieta - mężczyzna - dzieci, czy chcemy eksperymentów i inżynierii społecznej - pytał Dziedziczak i zaapelował: "nie dajmy sobie wmówić, że PiS jest przeciwko ludziom o różnych skłonnościach".

- My się nie wtrącamy, jesteśmy ugrupowaniem, które nie zagląda ludziom do domów a tym bardziej do sypialni. Ale czym innym jest tolerowanie zachowań, a co innego uruchamianie aparatu państwa, żeby program LGBT był wprowadzany do przedszkoli i szkół. Na to naszej zgody nie będzie - oświadczył.

