"Wie Pan, jak się na taką postawę mówiło na podwórku? Cykor...". Duda do Tuska

Wybory prezydenckie 28 czerwca, kampania w pełni. Do tej, która prowadzi obecny prezydent Andrzej Duda ubiegający się o reelekcję, odniósł się w mediach społecznościowych były premier Donald Tusk.

"Miał Pan okazje wystartować w wyborach"

"Prezydent Rzeczpospolitej powinien dbać o jej reputację. Andrzej Duda robi wszystko, aby ją zrujnować. Jego kampania to wstyd na cały świat" - napisał na Twitterze.

Prezydent odpowiedział Tuskowi. "Panie Donaldzie, miał Pan okazje wystartować w wyborach i prowadzić swoją kampanię. Był Pan dwukrotnie namawiany, by się ze mną zmierzyć przez swoje środowisko" - napisał.

"Wolał się Pan jednak schować za plecami MKB (Małgorzaty Kidawy-Błońskiej-red), a później RT (Rafała Trzaskowskiego-red.) Wie Pan, jak się na taką postawę mówiło na podwórku? Cykor..." - dodał.

"Panie Andrzeju, interesowała mnie konfrontacja z pańskim przełożonym. Ale, jak to mówią na podwórku..." - odpisał Tusk.

Kampania Dudy

- Istota polskości to przywiązanie do tradycji i wiary; dzisiaj też bronimy naszych wartości. W konstytucji z 1997 r. jest afirmacja rodziny i jej szczególnej ochrony ze strony państwa - mówił w sobotę na spotkaniu z wyborcami w Brzegu Andrzej Duda. W ocenie prezydenta dzieciom i młodzieży w szkołach "wciskana jest ideologia" LGBT.

Prezydent ocenił, że w czasach komunizmu w Polsce starano się "ideologizować dzieci". - To był bolszewizm. To było ideologizowanie dzieci. Dzisiaj też nam i naszym dzieciom próbuje się wciskać ideologię, ale inną. Zupełnie nową, ale to też jest neobolszewizm. Jeżeli w szkole przemyca się ideologię, żeby zmienić punkt widzenia dzieci i ustawić ich patrzenie na świat poprzez ich seksualizację w dziecięcym wieku, coś co jest sprzeczne z najgłębszą logiką dojrzewania człowieka w sposób spokojny i zrównoważony, to to jest ideologia i nic innego - mówił Andrzej Duda.

- Jak dzisiaj silny jest ten prąd to pokazuje wczorajsza sytuacja, gdy z jednej z polskich telewizji wyrzucono posła, który powiedział, że to jest ideologia. Próbuje się nam wmówić, że to ludzie, a to jest po prostu ideologia - dodał prezydent