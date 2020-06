Rachunek jak książka. Zawrotna kwota za leczenie Covid-19

181 stron, prawie 3 tys. pozycji - mowa nie o książce, a o rachunku, który ze szpitala otrzymał Amerykanin Michael Flor. Kwota, na którą wystawiono rachunek też może robić wrażenie - to 1,1 mln dolarów czyli ponad 4,4 mln zł.

70-letni Flor to prawdopodobnie najdłużej hospitalizowany pacjent w USA zakażony koronawirusem. Mężczyzna był tak blisko śmierci, że pewnej nocy pielęgniarka przyłożyła mu do ucha telefon, by mogli się z nim pożegnać żona i dzieci.

Prawie 40 tys. zł za dzień na intensywnej terapii

Flor jednak nabrał sił i dochodzi do siebie już w swoim domu w Seattle. Pewnego dnia jednak - jak mówi - o mało nie umarł po raz drugi, kiedy przyszedł do niego rachunek ze szpitala opiewający na kwotę 1 122 501,04 dolarów (ok. 4 432 195 zł).

Sam rachunek bardziej przypomina książkę, bo ma 181 stron i zawiera szczegółowe wyjaśnienie opłat. Flor jest ubezpieczony, więc nie będzie musiał opłacić zdecydowanej większości rachunku.

Za każdy dzień na oddziale intensywnej terapii naliczono po 9 736 dolarów (ok. 38 442 zł). Flor spędził tam 42 dni, czyli łącznie pobyt ten kosztował 408 912 dolarów (1 614 589 zł).

ZOBACZ: Pokonał koronawirusa. Szpital przesłał mu rachunek na prawie milion dolarów

Dodatkowo Flor przez 29 dni był podłączony do respiratora. Za dzień takiej terapii trzeba zapłacić 2835 dolarów (11 194 zł), za prawie miesiąc - 82 215 dolarów (324 625 zł.)

Na rachunku widnieje ok. 3 tys. pozycji.

W Polsce bezpłatnie

W Stanach Zjednoczonych istnieją specjalne zasady finansowania leczenia Covid-19. Kongres przeznaczył ponad 100 miliardów dolarów na pomoc szpitalom i firmom ubezpieczeniowym na pokrycie kosztów pandemii, po części po to, aby zachęcić ludzi testowania się i leczenia (w tym bez ubezpieczenia).

Z kolei w Polsce, jak informuje na swojej stronie Narodowy Fundusz Zdrowia, "pacjenci z objawami koronawirusa będą leczeni bezpłatnie, również osoby nieubezpieczone".

WIDEO - Łzy w oczach byłego szefa MSW. Mówił o funkcjonariuszach pozbawionych emerytur Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

pgo/ seattletimes.com, polsatnews.pl