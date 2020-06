Trumny z Polski opanowały niemiecki rynek. Zamawiano nawet 2 tys. sztuk dziennie

Producenci z Polski mają coraz więcej zamówień z Niemiec. Co drugi obywatel tego kraju jest chowany w trumnie wyprodukowanej przez polskie przedsiębiorstwo. W czasie apogeum pandemii COVID-19 Niemcy zamawiali nawet po 1-2 tys. trumien dziennie - informuje "Deutsche Welle".

- Pamiętam czasy, jak pukaliśmy do drzwi, prosząc o zamówienia. Teraz sytuacja wygląda inaczej. Niemcy polikwidowali swoje zakłady produkcyjne, bo nie byli w stanie wytwarzać za te pieniądze, za jakie my produkujemy. Doszło do tego, że wręcz proszą Polaków o trumny - mówił producent Roman Kubinka.

50-60 proc. idzie na eksport

Obecnie rodzimych miejsc, produkujących trumny, jest już w Niemczech niewiele. Na rynku działa 15 średnich firm, są też niewielkie zakłady stolarskie, które w swojej ofercie posiadają taką usługę. Łącznie wytwarzają w ciągu całego roku 200 tys. sztuk. Jednak codzienne zapotrzebowanie to około 2600.

Dziś ok. 50-60 proc. trumien produkowanych w Polsce jest eksportowanych na rynek Republiki Federalnej Niemiec.

Dobra jakość, terminowość i niska cena - to czynniki, dzięki którym przedsiębiorcy znad Wisły opanowali niemiecki rynek. Zakład pogrzebowy Walter Schweitzer z Kolonii posiada w swojej ofercie polskie trumny - docenia je przede wszystkim za jakość.

Zniesienie zasiłku pogrzebowego

Polscy przedsiębiorcy już pod koniec lat 80. probowali dostać się na niemiecki rynek. Wtedy mieli jednak do pokonania wiele trudności. Zazwyczaj ich oferta spotykała się z odmową. Tamtejsi klienci domagali się zdecydowanie niższych cen.

Po zniesieniu przez rząd zasiłku pogrzebowego nastąpiło załamanie wśród branży funeralnej w Niemczech - zaznacza DW. Drogie niemieckie produkty zastąpiła sosnowa trumna z Polski.

Niemieckie Zrzeszenie Przemysłu Funeralnego już od dłuższego czasu apeluje do rządu, by zasiłek pogrzebowy został przywrócony. Rocznie w jego ramach wypłacano 800 mln euro. "Każdy ma prawo do godnego pochówku" - podkreślił prezes stowarzyszenia Jurgen Stahl.

- Dzięki europejskim funduszom strukturalnym Polacy skutecznie rozbudowali tę gałąź - zaznaczył z kolei Christoph Windscheif, rzecznik Niemieckiego Zrzeszenia Przemysłu Funeralnego, który odniósł się do liczby zleceń realizowanych przez Polaków. Co więcej, uznał, że ta sytuacja wpłynęła na "zmiany kultury pochówków w Niemczech".

Eko branża to przyszłość?

Producenci szukają nowych rozwiązań i technologii - zapowiedział Windscheif. "Zielone pochówki" zyskują coraz większą popularność w Niemczech. Na rynku zwiększa się zapotrzebowanie na ekologiczne produkty - trumny bez szkodliwych lakierów i sztucznych materiałów.

Coraz więcej producentów decyduje się tworzyć urny z naturalnych surowców - tj. drewna, cukru oraz wosku pszczelego.

