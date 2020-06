"Gdyby Bosak nie dostał się do II tury, trzeba będzie zagryźć zęby". Wilk zdradził na kogo zagłosuje

Gdyby kandydat Konfederacji Krzysztof Bosak nie dostał się do drugiej tury wyborów prezydenckich, to trzeba będzie zagryźć zęby i zagłosować na Rafała Trzaskowskiego – powiedział w piątek polityk Konfederacji Jacek Wilk. Później zapewnił, że to jego prywatne zdanie, a nie rekomendacja ugrupowania. "Szanse Bosaka rosną i o to walczymy" - zapewnił.