4-latek w bieliźnie na ulicy. Rodzice przyszli go odebrać - kompletnie pijani

4-latek spacerował po Kętrzynie ubrany jedynie w koszulkę, bieliznę i buciki. Zauważył go policjant. Kiedy dotarł do mieszkania chłopca, znalazł śpiących pijanych rodziców. W pobliskim Mrągowie interwencja w jednym z mieszkań zakończyła się przekazaniem do pogotowia opiekuńczego innego dziecka - 7-latka znalezionego poza domem. Jego matka miała 4, a ojciec 3 promile.