3-latek bez butów błąkał się po ulicach Ełku

Kilkuletni chłopiec ubrany jedynie w koszulkę i bieliznę, bez butów biegał po ulicach Ełku. Zareagował kierowca autobusu, który powiadomił służby, a do czasu ich przyjazdu zaopiekował się dzieckiem.

W niedzielę ok. godz. 16:30 kierowca miejskiego autobusu zauważył samotnie spacerujące małe dziecko ubrane nieadekwatnie do pogody. Zadzwonił pod numer alarmowy, a do czasu przyjazdu patrolu zaopiekował się chłopcem.

3-latkiem opiekował się wujek

Policjanci zaczęli ustalać miejsce zamieszkania malca oraz wyjaśniać okoliczności zaistniałej sytuacji.

Po kilkudziesięciu minutach do radiowozu podszedł szukający dziecka ojciec. Jak się okazało, 3-latkiem opiekował się wujek. Chłopiec miał wykorzystać chwilową nieobecność opiekuna w pokoju i oddalić się z mieszkania. Zarówno ojciec, jak i wujek dziecka byli trzeźwi.

O zdarzeniu zostanie poinformowany sąd rodzinny i nieletnich. Także dzielnicowi będą monitorować sytuację rodzinną.

