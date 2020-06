W Londynie usunięto pomnik właściciela niewolników. Na tym jednak nie koniec

Wcześniej we wtorek burmistrz brytyjskiej stolicy Sadiq Khan powołał komisję ds. różnorodności w przestrzeni publicznej, która ma dokonać przeglądu wszystkich pomników i nazw ulic. Khan zapowiedział, że upamiętniania dotyczące osoby mających związek z niewolnictwem powinny zostać usunięte.

Tonight, we have removed the statue of slave trader Robert Milligan that previously stood at West India Quay. We have also announced a review into monuments and other sites in our borough to understand how we should represent the more troubling periods in our history. pic.twitter.com/Thfz3UHU96