Pułapki na węgorze w Zatoce Puckiej

Pogranicznicy z Władysławowa wyłowili z wód Zatoki Puckiej nielegalnie zastawione pułapki do połowu węgorzy. Sprzęt zabezpieczono, a sprawę przekazano do Urzędu Morskiego w Gdyni.

Funkcjonariusze Straży Granicznej, patrolujący Zatokę Pucką na pokładzie jednostki SG-067, zauważyli dwie tyki z nieprawidłowymi oznaczeniami.

Ponieważ mogły stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa żeglugi oraz mieli wątpliwości dotyczące legalności zestawu, pogranicznicy skontrolowali urządzenia połowowe. Stwierdzono brak oznaczeń jednostki, do której należał zestaw.

Pogranicznicy wyłowili 23 takie pułapki

Po wyciągnięciu tyk i kotwic okazało się również, że przymocowano do nich linkami plastikowe rury wraz z siatką umieszczoną wewnątrz każdej z nich. Był to zestaw wykorzystywany do nielegalnego połowu węgorzy. Łącznie funkcjonariusze wyłowili 23 takie pułapki.

