"Nieprzewidywalne wyniki kuracji". Nowe informacje o zdrowiu Schumachera

Inny znany włoski lekarz neurochirurg dr Nicola Acciari potwierdził, że były kierowca Ferrari i Mercedesa cierpi aktualnie także na atrofię mięśni i osteoporozę.

- W ciągu ostatnich lat nauka poczyniła ogromny postęp, ale to i tak nie zmienia faktu, że nadal niewiele wiemy o ludzkim mózgu. Nie jesteśmy w stanie przewidzieć, jakie wyniki da drugi etap kuracji – wyjaśnił Acciari.

Rodzina nie udziela żadnych informacji

Do wypadku Michaela Schumachera na nartach doszło 29 grudnia 2013 roku, na kilka dni przed jego 45. urodzinami. Jeżdżąc we francuskim Meribel kierowca uderzył głową o skałę. Od razu został przewieziony do szpitala w Grenoble, gdzie lekarze stwierdzili, że jego stan jest krytyczny.

ZOBACZ: Schumacher przewieziony ze Szwajcarii na Majorkę. Ma wypocząć w luksusowej willi

We wrześniu 2014 roku Schumacher został przewieziony do swojej posiadłości w Gland w Szwajcarii.

Rodzina nie udziela żadnych informacji o stanie jego zdrowia. Ostatnio odwiedził go przyjaciel Brazylijczyk Felipe Massa, ale on także – na jej prośbę – nie ujawnił żadnych informacji o obecnym stanie zdrowia utytułowanego Niemca.