Co z obowiązkową kwarantanną po powrocie do Polski? Premier odpowiada

- Z naszej strony oczywiście będzie taka otwartość i myślę, że na Radzie Europejskiej albo już wkrótce - przed Radą - większość państw będzie mogła się w tej kwestii wypowiedzieć - powiedział premier Mateusz Morawiecki pytany przez dziennikarzy, czy Polacy będą mogli podróżować do krajów Unii bez odbywania później kwarantanny.

Od 13.06 otwieramy granice dla państw Unii Europejskiej - zapowiedział w środę premier Mateusz Morawiecki podczas briefingu prasowego w firmie Styropmin w Łochowie (Mazowieckie). Jak dodał, od 16 czerwca będą możliwe loty międzynarodowe.

Odbudowa przemysłu turystycznego

- Obserwując przebieg epidemii doszliśmy do porozumienia z większością naszych partnerów i chcemy, żeby to otwarcie było dla wszystkich krajów - powiedział premier Morawiecki.

Jak dodał, w naturalny sposób to sąsiedzi generują największy ruch turystyczny i m.in. robią u siebie nawzajem zakupy. - O to też nam chodzi, żeby ten ruch przygraniczny, targowiska przygraniczne z powrotem zaczęły żyć. One dla wielu Polaków, którzy mieszkają w powiatach przy granicy zachodniej, przy granicy południowej, są bardzo ważnym źródłem utrzymania - dodał.

Premier przypomniał też kolejne etapy odmrażania gospodarki: otwarcie galerii handlowych, fryzjerów, kosmetyczek, czy gastronomii. - I tak krok po kroku, zgodnie z naszymi wcześniejszymi założeniami, ten następny etap, czyli otwarcie granic, ale na państwa Unii Europejskiej, bo to przede wszystkim jest ten obszar, w którym Polska żyje, w którym Polacy żyją, którym się interesują i liczę, że dzięki temu przyjedzie więcej turystów z Europy do Polski i będziemy mogli jeszcze szybciej odbudowywać nasz przemysł turystyczny - dodał.

Co z kwarantanną?

Pytany, czy Polacy będą mogli podróżować do krajów Unii bez odbywania później kwarantanny odparł: "Tak. Z naszej strony oczywiście będzie taka otwartość".

- Myślę, że na Radzie Europejskiej albo już wkrótce, przed Radą Europejską większość państw będzie mogła się w tej kwestii wypowiedzieć, bo na razie jest zalecenie Komisji Europejskiej, żeby to otwarcie następowało 15-16 czerwca. My robimy to wcześniej, nie chcemy przedłużać na kolejnych kilka dni - dodał.

pgo/luq/ Polsat News