Sztab Trzaskowskiego rejestruje kandydata w PKW. Wiemy, ile zebrano podpisów

We wtorek przed południem sztab Rafała Trzaskowskiego złoży w PKW podpisy pod jego kandydaturą na prezydenta. W poniedziałek politycy PO poinformowali, że tylko na Mazowszu udało się zebrać 220 tys. podpisów. dla Trzaskowskiego.

Oficjalnie zliczonych podpisów pod kandydaturą Rafała Trzaskowskiego na koniec poniedziałku było 1,1 mln – poinformowała we wtorek posłanka KO Paulina Hennig-Kloska. Jak podkreśliła, według nieoficjalnych danych udało się zebrać 1,5 mln podpisów dla kandydata KO na prezydenta.

"Półtora miliona podpisów"

Posłanka KO Hennig-Kloska pytana we wtorek w TVP Info o to, ile podpisów zostało ostatecznie zebranych pod kandydaturą Rafała Trzaskowskiego, powiedziała, że „oficjalnie zliczone podpisy na poniedziałek, na koniec dnia, to było 1,1 mln podpisów, a nieoficjalne dane mówią o tym, że zebraliśmy 1,5 mln (podpisów)”.

Jak zaznaczyła, „zebranie tylu podpisów nie byłoby możliwe, gdyby nie ogromna pomoc obywateli i zbieranie podpisów w ramach swoich rodzin”. „Chętni przynosili nam gotowe podpisy na miejsca zbiórki, więc to był ogromny zryw społeczny, który niósł Rafała Trzaskowskiego” - dodała Hennig-Kloska.

mf, polsatnews.pl, PAP