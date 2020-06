Ciężarówka wjechała w osobówkę na Mazowszu. Nie żyje kobieta, troje dzieci w szpitalu

Do tragicznego w skutkach wypadku doszło na krajowej "7" niedaleko Płońska. Wszystko wskazuje na to, że ciężarówka zjechała na przeciwległy pas ruchu i czołowo uderzyła w nadjeżdżający z przeciwka samochód osobowy. Na miejscu zginęła 36-letnia kobieta. Troje dzieci w wieku 2, 4 i 14 lat zostało przetransportowanych śmigłowcami LPR do szpitala.