Wypadek w Wielkopolsce. Rannych siedem osób

Siedem osób zostało rannych po zderzeniu trzech aut w Koszutach (woj. wielkopolskie) - poinformował polsatnews.pl asp. sztab. Michał Szymurski z KPP w Środzie Wielkopolskiej. Jedną z rannych osób do szpitala transportował śmigłowiec LPR.

We wtorek rano w Koszutach doszło do zderzenia trzech pojazdów. Siedem osób - wszyscy uczestnicy wypadku - zostało przewiezionych do szpitali, jedną z nich przetransportowało Lotnicze Pogotowie Ratunkowe.

- Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że kierowca Audi zjechał na przeciwległy pas i uderzył w auto marki Renault, a później w bok Toyoty - Informuje asp. sztab. Szymurski.

Trwa szczegółowe wyjaśnianie okoliczności wypadku.

Po wypadku droga była zablokowana, obecnie wprowadzono ruch wahadłowy.

WIDEO - Szokująca zbrodnia na 23-latce. Oprawca interesował się okultyzmem, kanibalizmem Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

pgo/ polsatnews.pl