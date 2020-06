Znaleziono skrzynię ze skarbem wartym ponad milion dolarów

Amerykanin Forrest Fenn, 89-letni obecnie kolekcjoner antyków, ukrył wykonaną z brązu skrzynię w górach ponad dziesięć lat temu i zachęcił do szukania skarbu.

W poszukiwaniach wzięły udział setki tysięcy ludzi. Niektórzy z nich porzucili pracę i przeznaczyli oszczędności całego życia na zlokalizowanie skrzyni. Podczas wypraw zginęło pięć osób.

"Mężczyzna ze wschodu"

W niedzielę Fenn ogłosił na swojej stronie internetowej, że skarb został odnaleziony przez mężczyznę "ze wschodu". Dodał, że skrzynia znajdowała się wśród bujnej roślinności i nie zmieniła lokalizacji od czasu, gdy została ukryta.

