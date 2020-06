Wiemy skąd będą pochodziły pieniądze na realizację "Planu Dudy"

Prezydent Andrzej Duda w zapowiedział swój plan na najbliższe lata. Składa się on z czterech punktów: inwestycji strategicznych, lokalnych, dla zdrowia oraz inwestycji w środowisko. Wśród inwestycji strategicznych są m.in. Centralny Port Komunikacyjny oraz przekop Mierzei Wiślanej; wśród inwestycji lokalnych m.in. utworzenia żłobka lub klubu dziecięcego w każdej gminie

Wicerzecznik PiS pytany w poniedziałek w RMF FM o koszty Planu Dudy odparł, że w tym momencie nie zna całościowych wyliczeń.

Ponad bilion euro unijnego budżetu

- Generalnie większość działań z Planu Dudy, czy przynajmniej znaczna ich część, będzie finansowania z tzw. Europejskiego Funduszu Odbudowy - oświadczył. - Musimy mieć jakiś plan, wiemy że ten fundusz powstanie, musimy wiedzieć na co go wydamy, a nie jak te pieniądze przyjdą zajmować się przez rok zastanawianiem się na co tę kwotę wydać - dodał Fogiel.

Zgodnie z przedstawioną pod koniec maja przez Komisję Europejską propozycją nowy unijny budżet na lata 2021-2027 ma wynosić 1,1 biliona euro. Dodatkowo - zgodnie z propozycją KE - państwa członkowskie powinny mieć do dyspozycji 750 mld euro w grantach i pożyczkach w ramach instrumentu ożywienia gospodarczego (tzw. Fundusz Odbudowy), z czego 63,8 mld euro Komisja Europejska proponuje Polsce. KE zaproponowała także 55 mld euro na uzupełnienie obecnych programów polityki spójności do 2022 r. w ramach nowej inicjatywy REACT-EU oraz zwiększenie Funduszu Sprawiedliwej Transformacji z 7,5 mld euro do 40 mld euro.