Strefa Schengen wróci do pełnego funkcjonowania. Unijna Komisarz podała datę

- Jest jeszcze kilka tygodni do końca miesiąca, jest mocne wsparcie państw członkowskich, żeby to zrobić (...), było też kilka takich, które podkreślały, że nie są gotowe do podjęcia decyzji teraz. Ostatecznie to decyzja krajów członkowskich - powiedziała na konferencji prasowej Johansson.

Większość państw członkowskich chce otworzyć swoje granice wcześniej, jeszcze w połowie tego miesiąca. Z kolei otwarcie granic zewnętrznych UE ma nastąpić na późniejszym etapie. Może to nastąpić na początku lipca, ale decyzja ta będzie zależała od sytuacji epidemiologicznej.

Decyzja o otwarciu granic dla UE

Szef MSZ Jacek Czaputowicz w piątek w Bratysławie mówił, że sytuacja w Polsce zmierza w dobrym kierunku i jeśli utrzyma się, to możliwe jest otwarcie granic. Z kolei szef MSZ Słowacji, która otworzyła granice dla 3 państw, Ivan Korczok wyraził zrozumienie dla obecnych działań Polski.

Wśród tematów rozmów Czaputowicz wymienił współpracę regionalną, rozwój współpracy infrastrukturalnej i handlowej, polskie przewodnictwo w Grupie Wyszehradzkiej oraz kwestię zwalczania kryzysu po pandemii koronawirusa.

Przypomniał, że w Polsce obowiązują ograniczenia dotyczące przekraczania granic dla obywateli polskich oraz osób z zagranicy, którzy muszą po powrocie poddać się obowiązkowej 14-dniowej kwarantannie.

- Obserwujemy sytuację, która jeśli chodzi o kontrolę pandemii poprawia się z dnia na dzień. Były ogniska zapalne wśród górników na Śląsku, one są teraz pod kontrolą, po wykonaniu testów dla górników i ich rodzin sytuacja zmierza w dobrym kierunku - mówił Czaputowicz.

- Jeśli ten trend się utrzyma, to myślę, że polski rząd podejmie decyzję o otwarciu granic dla państw członkowskich UE - dodał.

Otwarcie granic z V4?

Pytany o ewentualne otwarcie granicy ze Słowacją, odpowiedział, że resorty spraw wewnętrznych są ze sobą w kontakcie w tym zakresie.

- Postrzegamy to (otwarcie granic) jako rozwiązanie, które mogłoby dotyczyć wszystkich naszych sąsiadów - podkreślił szef resortu dyplomacji.

- To jest może troszkę inne podejście niż tu, w państwach regionu, Grupy Wyszehradzkiej, które wprowadziły różne ułatwienia na 48 godzin dla swoich obywateli - dodał.

Czaputowicz zaznaczył, że polski rząd chce przeanalizować całą sytuację i "być może podjąć jakieś decyzje" dotyczące zniesienia restrykcji wobec "wszystkich polskich partnerów".

