Grupa Wyszehradzka otwiera dla siebie granice. Oprócz Polski

- Ustaliliśmy, że dzięki skutecznej obronie przed pandemią od godz. 8 dziś rano umożliwiamy nawzajem swoim obywatelom przebywanie na terytorium innego kraju. Wpuszczamy bez ograniczeń na terytorium Węgier obywateli Austrii, Czech i Słowacji i umożliwiamy Węgrom wyjazd bez ograniczeń do tych krajów – oświadczył Peter Szijjarto.

Podkreślił, że oznacza to, iż już nie jest potrzebny negatywny wynik testu na koronawirusa i obowiązek kwarantanny, skasowaliśmy też 48-godzinny limit czasu przebywania w tych krajach, wprowadzony 27 kwietnia.

- Szykujemy podobne porozumienia z innymi krajami – dodał Szijjarto, wymieniając w szczególności Niemcy, które są najważniejszym partnerem handlowym Węgier i gdzie pracuje wielu Węgrów, a także Chorwację.

Kraje: bezpieczne, ryzykowne i niebezpieczne

Swoje granice dla sąsiadów - Austrii, Niemiec i Węgier - otwierają także Czesi. We wtorek otwarto granice ze Słowacją, a pod koniec maja rząd zezwolił, by Czesi, Słowacy i Węgrzy odwiedzali swoje kraje bez konieczności przedstawienia negatywnego wyniku testu na koronawirusa i bez kwarantanny. Warunkiem był powrót do kraju przed upływem 48 godzin.

Strona słowacka otworzyła granice dla Czechów w czwartek o północy.

Czeski rząd oświadczył też w poniedziałek, że od 15 czerwca wprowadza system dzielący kraje na bezpieczne, ryzykowne i niebezpieczne, ale docelowo zmierza do zezwolenia na swobodne podróżowanie do większości krajów Unii Europejskiej.

W Czechach od początku epidemii wykryto ok. 9,5 tys. zakażeń koronawirusem i 326 zgonów z powodu COVID-19.

