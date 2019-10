Petr Cech stanie ponownie w bramce... tym razem hokejowej

- Jestem zachwycony, że będę miał możliwość zagrać w barwach Phoenix. Mam nadzieje, że pomogę tym młodym chłopakom w zdobywaniu goli i realizacji celu pozostawionego przez władze klubu - odnoszeniu tak wielu zwycięstw, jak to będzie możliwe - powiedział były bramkarz Chelsea Londyn (2004-15), który bronił także barw Arsenalu Londyn (2015-2019).

Swoje umiejętności hokejowe sprawdzał i podnosił już latem podczas treningów z ekipą pierwszoligowego zespołu Guildford Flames.



- Po 20 latach kariery piłkarskiej i przerwy w "karierze" hokeisty to będzie wielka radość móc wyjść na lód. W hokeja grałem jako dzieciak i zawsze interesowałem się tym sportem - powiedział były piłkarz.

