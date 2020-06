Pobili i uwięzili w beczce. Atak na terenie ogródków działkowych

Podejrzani o brutalne pobicie to dwaj mieszkańcy Pisza. Jeden ma 28 lat a drugi 36 lat. Do brutalnego napadu doszło 31 maja. Według policji sprawcy napadli na mężczyznę, który przechodził przez ogrody działkowe. Bandyci wymierzali mu ciosy pięściami w twarz i kopali po całym ciele. Zmusili go też, aby wszedł do nagrzanej od słońca metalowej beczki. Mężczyzna był w niej więziony przez ok. 10 minut.

36-latek uderzył mężczyznę maczetą w głowę, powodując poważną ranę.

Policja nie podaje, jaki był motyw napadu. Ma to wyjaśnić szczegółowe śledztwo - wskazała rzeczniczka piskiej policji nadkom. Anna Szypczyńska.

Usiłowanie zabójstwa

Rzecznik prokuratury okręgowej w Olsztynie Krzysztof Stodolny poinformował w piątek, że śledczy wystąpili z wnioskiem do sądu rejonowego w Piszu o zastosowanie tymczasowego aresztowania wobec 36-letniego Arkadiusza W., któremu zarzucono usiłowanie zabójstwa oraz zmuszania pokrzywdzonego do określonego zachowania z jednoczesnym pozbawieniem wolności. Sąd przychylił się do wniosku. Podejrzanemu grozi kara dożywotniego więzienia.

28-letni Mariusz B. odpowie natomiast za zmuszanie pokrzywdzonego do określonego zachowania i za pozbawienie go wolności. Wobec 28-latka zastosowano dozór policji. Grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności.

dk/ PAP