Covid-19 nadal groźny. Przybyło chorych i zmarłych. Nowe liczby z Ministerstwa Zdrowia

Koronawirus wciąż nie ustępuje. Pojawiają się nowe ogniska. W Zawierciu (woj. śląskie) chorują 32 osoby, z tego powodu trzeba było częściowo wstrzymać przyjęcia w miejscowym szpitalu. Z kolei w Działoszynie (woj. łódzkie) zachorowało 56 pracowników fabryki mrożonek.

ZOBACZ: Koronawirus w fabryce mrożonek. Duże ognisko w woj. łódzkim

Liczba zakażonych sięgnęła w Polsce 25 tys. 410.

Większość osób miała choroby współistniejące.



Liczba zakażonych koronawirusem: 25 410/1 137 (wszystkie pozytywne przypadki/w tym osoby zmarłe). — Ministerstwo Zdrowia (@MZ_GOV_PL) June 5, 2020

Zmarło kolejnych 10 osób

"Z przykrością informujemy o śmierci 10 osób zakażonych koronawirusem" - napisał resort zdrowia w piątek po południu. Zmarłe osoby były w wieku od 45 do 93 lat.

Zmarli to: 72-letni mężczyzna z Wałbrzycha, 88- i 90-letnia kobieta i 93-letni mężczyzna z Wrocławia, 69-letnia kobieta z Bolesławca, dwóch 76-letnich mężczyzn i 45-letnia kobieta z Tychów, 70-letni mężczyzna z Gliwic oraz 70-latek z Cieszyna. "Większość osób miała choroby współistniejące" - podał resort. W sumie w piątek poinformowano o śmierci 20 osób.

świętokrzyskiego (1) i zachodniopomorskiego (1). Z przykrością informujemy o śmierci 10 osób zakażonych koronawirusem (wiek-płeć, miejsce zgonu): 72-M Wałbrzych, 88-K, 90-K, 93-M Wrocław, 69-K Bolesławiec, 76-M Tychy, 76-M, 45-K, 70-M Gliwice, 70-M Cieszyn. — Ministerstwo Zdrowia (@MZ_GOV_PL) June 5, 2020

Najwięcej zakażeń w trzech regionach

Z informacji Ministerstwa Zdrowia, które opublikowano w piątek po godz. 17:30 wynika, że najwięcej chorych przybywa na Śląsku (96 przypadków), Mazowszu (58) i w Łódzkiem - gdzie zachorowało kolejnych 47 osób.

ZOBACZ: Pierwszy przypadek koronawirusa na Warmii i Mazurach od wielu dni. Zakażony jest ksiądz

Pozostałe przypadki pochodzą z województw: dolnośląskiego (13), małopolskiego (12), podlaskiego (2), lubelskiego (1), lubuskiego (1), pomorskiego (1), świętokrzyskiego (1) i zachodniopomorskiego (1).

Prawie milion przebadanych na Covid-19

Na obecność koronawirusa przebadano dotąd 1 mln 14 tys. 937 próbek pobranych od 924 tys. 896 osób - poinformowało w piątek Ministerstwo Zdrowia. Ostatniej doby wykonano ponad 18,3 tys. testów - przekazał resort.

📊 W ciągu doby wykonano ponad 18,3 tys. testów na #koronawirus. pic.twitter.com/v2Ic7KEjPS — Ministerstwo Zdrowia (@MZ_GOV_PL) June 5, 2020

Ponad 2 tysiące chorych w szpitalach

Resort zdrowia poinformował także, że w szpitalach przebywa 2085 chorych, kwarantanną objęte są 81 tys. 244 osoby, nadzorem sanitarno-epidemiologicznym - 19 tys. 274. Wyzdrowiało 12 tys. 410 zakażonych.

Na całym świecie ponad 6,5 mln zakażonych

Liczba osób zakażonych koronawirusem na całym świecie przekroczyła w czwartek 6,5 mln - wyliczył amerykański Uniwersytet Johnsa Hopkinsa z Baltimore. Zdaniem uczelni, wśród tej liczby jest 386 tys. 464 zgonów na Covid-19.

ZOBACZ: Wracają sanatoria. Resort zdrowia zapowiada testy dla kuracjuszy

Najtrudniejsza sytuacja nadal panuje w Stanach Zjednoczonych, gdzie zachorowało 1 mln 851 tys. 520 obywateli, a zmarło ponad 107 tys. Amerykanów. Równie ciężka sytuacja panuje obecnie w Brazylii.

Europa zaczyna otwierać granice

Kraje europejskie wprowadzają luzowanie obostrzeń związanych z pandemią, które obejmuje otwieranie granic. Od środy obywatele państw UE mają zgodę na wjazd do Włoch, podobną decyzję podjęła Austria - można tam będzie jechać od czwartku. Takie same decyzje planują: Niemcy, Czechy, Francja i Grecja. Do tych krajów turyści podróżni wrócą 15 czerwca.

ZOBACZ: Więzień uciekł ze stołecznego szpitala. Czekał na wynik testu na koronawirusa

Wjazd dla obcokrajowców od 22 czerwca umożliwi także Hiszpania.

Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych nadal zaleca unikanie wszelkich podróży zagranicznych.

Śmiertelnie groźny wirus z Dalekiego Wschodu

Zapalenie płuc zwane COVID-19 pojawiło się w Chinach pod koniec 2019 r. Światowa Organizacja Zdrowia 11 marca ogłosiła w związku z tą sytuacją stan pandemii. W Polsce w marcu odnotowano pierwszy przypadek, a wkrótce ogłoszono stan epidemii. Wraz z nim dotkliwe dla obywateli obostrzenia: ograniczenie wyjść z domów, surowe wytyczne dotyczące zakupów w sklepach spożywczych, zamknięcie m.in. sklepów, restauracji, galerii handlowych i większości instytucji.

ZOBACZ: Lotnisko w Pyrzowicach na europejskiej liście obszarów zagrożonych epidemią

Choroba wywołana przez wirus SARS-CoV-2 objawia się najczęściej gorączką, kaszlem, dusznościami, bólami mięśni i zmęczeniem. W wielu przypadkach choroba kończy się śmiercią, ale u osób młodszych może przebiegać bezobjawowo lub łagodnie. Szczególnie niebezpieczna bywa dla osób starszych wiekiem, osłabionych i cierpiących na inne przewlekłe choroby.

hlk/ polsatnews.pl