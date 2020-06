Chcieli okraść sklep. Nie wiedzieli, że w środku byli... policjanci

W czwartek tuż po godz. 13 mundurowi z tarnogórskiej komendy udali się na interwencję do sklepu przy ul. Bytomskiej w Tarnowskich Górach. Sprawa dotyczyła kradzieży artykułów o wartości 100 zł. Mężczyzna, który został przyłapany na kradzieży przez ochroniarza dostał mandat w wysokości 500 zł.

W tym samym momencie, kiedy funkcjonariusze kończyli już wykonywać czynności związane z pierwszym rabusiem, zostali poinformowani przez kasjerkę o tym, że jeden z klientów nie zapłacił za swoje zakupy i uciekł wraz z koszykiem.

Dzielił się łupem z kolegami

Skradzione produkty były warte prawie 700 zł. Ekspedientka zeznała, że sprawca udał się w stronę pobliskich ogródków działkowych.

W trakcie pościgu za klientem policjanci natrafili na trzech mężczyzn, którzy na jednej z alejek dzielili się łupem, pochodzącym ze sklepu przy ul. Bytomskiej. Dwóch z nich na widok funkcjonariuszy zaczęło uciekać. Trzeci został zatrzymany, miał przy sobie skradziony towar.

Dyżurne jednostki policji zostały powiadomione o ucieczce dwóch podejrzewanych. Już kilkanaście minut później jeden z uciekinierów został schwytany przez policjantów z pobliskiej gminy Zbrosławice.

Grozi im do 5 lat więzienia

Po zatrzymaniu mundurowi chcieli ustalić, co stało się z trzecim podejrzanym. W tym momencie na parking pobliskiego szpitala podjechała taksówka. Dzięki czujności jednego z policjantów, który zauważył trzeciego złodzieja w środku auta, wszyscy sprawcy kradzieży ze sklepu w Tarnowskich Górach zostali schwytani.

W toku czynności dochodzeniowych okazało się, że trzeci mężczyzna miał również w plecaku cześć łupu pochodzącego z innego sklepu. Odzyskane towary zwrócono do placówek handlowych.

"Zatrzymani to mieszkańcy Katowic w wieku 34 i 24 lat. Po nocy spędzonej w policyjnej celi w piatek usłyszeli zarzuty kradzieży, za co grozi im do 5 lat więzienia" - podał zespół prasowy śląskiej policji.

Śląska Policja Sprawcy wpadli w ręce policjantów, gdy dzielili się łupem na działkach.

