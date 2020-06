Stołeczny ratusz odpowiada PiS. "Wynagrodzenia są jawne od lat"

W środę politycy PiS zaapelowali do prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego, aby ujawnił zarobki i nagrody przyznawane w spółkach miejskich. Odnieśli się tym samym do jego zapowiedzi, zgodnie z którą ma on zgłosić projekt ustawy "skromnościowej", która miałaby zmusić rząd do przestrzegania ustawy kominowej w odniesieniu do wynagrodzeń w spółkach państwowych.

ZOBACZ: PiS wzywa Trzaskowskiego do ujawnienia nagród. "Warszawa nie jest symbolem skromności"

W czwartkowym komunikacie warszawski ratusz oświadczył, że "wynagrodzenia członków władz warszawskich spółek miejskich są jawne od lat na podstawie obowiązującego prawa". "Zasady wynagradzania jawne od lat" "W Warszawie od wielu lat jawne są zasady wynagradzania członków zarządów i rad nadzorczych spółek, nad którymi kontrolę sprawuje Prezydent m.st. Warszawy" - napisano w komunikacie. Jak wyjaśniono, miasto ujawnia je zgodnie m.in. z Ustawą o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami. Rzeczniczka stołecznego ratusza Karolina Gałecka powiedziała, że informacje znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej. - Urząd m.st. Warszawy jako jedyny publikuje oświadczenia majątkowe dyrektorów, czego nie robi żaden inny urząd, również administracji centralnej - podkreśliła. - Każdy mieszkaniec, w tym i poseł, każdy z nas może wejść na stronę BIP-u, zapoznać się z informacjami, kto i ile zarabia. Jest to transparentne - zapewniła Gałecka. Informacja ta dotyczy ponad dwudziestu podmiotów, w tym miejskich szpitali, Metra Warszawskiego, Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania, Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji, Miejskich Zakładów Autobusowych, Tramwajów Warszawskich czy Zarządu Pałacu Kultury i Nauki. Oświadczenia majątkowe poszczególnych osób można wyszukać pod adresem: https://bip.warszawa.pl/Menu_przedmiotowe/oswiadczenia_majatkowe/wyszukiwarka_oswiadczen.htm. 362 tys. złotych dla prezesa Metra Warszawskiego Wynika z nich m.in., że w 2018 roku Jerzy Lejk jako prezes Metra Warszawskiego zarobił 362 tys. zł, a Renata Tomusiak w 2018 roku jako prezes MPWiK osiągnęła dochód w wysokości 382 tys. zł, a jako członek Rady Nadzorczej Szpitala Praskiego - 51 tys. zł. W oświadczeniu majątkowym Michała Hamryszaka, prezesa MPO od lipca 2018 roku, czytamy, że z tego tytułu osiągnął dochód ponad 100 tys. zł. Prezes MZA Jan Kuźmiński w 2018 roku zarobił 346 tys. zł, szef Tramwajów Warszawskich Wojciech Bartelski - 347 tys. zł, a prezes zarządu PKiN Rafał Krzemień - 299 tys. zł. ZOBACZ: Trzaskowski złożył oświadczenie majątkowe wraz z żoną. 48 tys. zł oszczędności i mieszkania Niedawno prezydent Trzaskowski opublikował swoje oświadczenie majątkowe za rok 2019. Wynika z niego, że przychód, jaki osiągnął z Urzędu m.st. Warszawy, w zeszłym roku wyniósł blisko 152 tys. zł. W najbliższym czasie coroczne oświadczenia za miniony rok opublikować mają również zastępcy Trzaskowskiego. Przemówienie premiera Temat zarobków w stolicy pojawił się także w czwartek w Sejmie, kiedy premier Mateusz Morawiecki pytał o wynagrodzenia dyrektorów w ratuszu warszawskim. - Drodzy rodacy, spójrzcie, ile zarabiają, sobie różne synekury podsuwając, dyrektorzy ratusza warszawskiego. Uwypuklijmy to, bo wtedy się może okaże, że ministrowie rządu najjaśniejszej Rzeczpospolitej zarabiają o wiele mniej, niż dyrektorzy ratusza warszawskiego - mówił. Wiceszef MS Sebastian Kaleta, publikując na Twitterze fragment wypowiedzi premiera, podkreślił, że "utrzymanie kierownictwa ratusza (Prezydent, zastępcy, kadra dyrektorska) jest droższa niż cały rząd (Premier, ministrowie, wiceministrowie)". Premier @MorawieckiM zauważył wyniki mojej analizy zarobków ratuszu @trzaskowski_.🔥



Utrzymanie kierownictwa ratusza (Prezydent, zastepcy, kadra dyrektorska) jest droższa niż cały rząd (Premier, ministrowie, wiceministrowie) pic.twitter.com/jw311fFkBV — Sebastian Kaleta (@sjkaleta) June 4, 2020 Kalecie w tym samym medium społecznościowym odpowiedziała Gałecka. "Średnia wynagrodzenia w UM @warszawa to 6 979 zł, jest ona: 2 tys. zł niższa niż w ministerstwach KPRM (9 049 zł), 3,5 tys. zł niższa niż w MF (10 683 zł), 3 tys. zł niższa niż w KPRM (10 268 zł). Jesteśmy jedynym urzędem, który publikuje wynagrodzenia dyrektorów" - napisała. Średnia wynagrodzenia w UM @warszawa to 6 979 zł, jest ona: 2 tys. zł niższa niż w ministerstwach KPRM (9 049 zł), 3,5 tys. zł niższa niż w MF (10 683 zł), 3 tys. zł niższa niż w KPRM (10 268 zł). Jesteśmy jedynym urzędem, który publikuje wynagrodzenia dyrektorów. — Karolina Gałecka (@K_Galecka) June 4, 2020 Rzeczniczka PiS: Trzaskowski "zignorował" apel Politycy PiS apelowali do Trzaskowskiego, aby nagrody i zarobki w spółkach miejskich ujawnił w ciągu 24 godzin. Zapowiedzieli, że jeśli nie znajdzie na to czasu, to rozpoczną prace nad poprawką do ustawy, która takie dane uczyni jawnymi. ZOBACZ: Nowe oświadczenie majątkowe Łukasza Szumowskiego. Poprzednie było nieczytelne W czwartek po południu rzeczniczka PiS Anita Czerwińska oświadczyła podczas konferencji prasowej w Sejmie, że Trzaskowski "zignorował" apel PiS, w związku z czym partia wystąpi z inicjatywą ustawodawczą w tej sprawie. Radni i posłowie PiS zwracają także uwagę na zasiadanie radnych KO w zarządach i radach nadzorczych miejskich spółek i osiągających z tego roczny przychód nawet 200 tysięcy złotych. Kaleta wyliczył, że zastępcy Trzaskowskiego zarabiają po 400 tysięcy złotych rocznie, a "armia 133 dyrektorów i ich zastępców zarabia średnio 16,3 tys. zł miesięcznie".

WIDEO - Emeryt zawracał na S1 w Mierzęcicach. 47-letni kierowca tira nie żyje Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

ac/ PAP