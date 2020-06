Próbowała zawrócić na drodze szybkiego ruchu, zablokował ją lekarz

S17 - droga szybkiego ruchu z Warszawy do Lublina i bardzo niebezpieczny manewr. Kobieta w czerwonym Fiacie Punto próbowała zawrócić i jechać pod prąd. Drogę zablokował jej m.in. Jakub Kosikowski, lekarz rezydent, który opublikował nagranie w mediach społecznościowych.

Do zdarzenia doszło w środę 3 czerwca na drodze ekspresowej S17 w okolicach węzła Lublin Sławinek.

Na nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych widać, jak na jednokierunkowej drodze szybkiego ruchu kobieta próbuje zawrócić Fiatem Punto.

Autor nagrania zbliżając się do zawracającego auta trąbił i włączył światła awaryjne. Inny kierowca pomógł mu zablokować drogę. Kiedy się zatrzymał krzyczał, by kobieta ponownie zawróciła i jechała we właściwym kierunku.

- Ktoś w panią wjedzie, ludzie tu jadą 120 km/h. Natychmiast w tamtą stronę, do Lublina jest tam - mówił.

Kobieta ostatecznie zawróciła i pojechała we właściwym kierunku.

"Podziękowania dla lubelskiej policji za szybką interwencję. Pani odebrano prawo jazdy do czasu orzeczenia, czy aby na pewno może prowadzić" - napisał na Twitterze Kosikowski.

Starszy mężczyzna jechał pod prąd autostradą

We wtorek otrzymaliśmy nagranie od naszego czytelnika, który był świadkiem jazdy pod prąd na autostradzie A4.

Starszego mężczyznę pędzącego w niewłaściwym kierunku powstrzymali kierowcy tirów.

