Autostradą pod prąd. Starszego mężczyznę powstrzymali kierowcy tirów [WIDEO]

We wtorek rano na autostradzie A4 kierowca ciemnego Renault Clio jechał pod prąd. Nagranie otrzymaliśmy od pana Grzegorza. "Po ok. kilometrze miał możliwość zjechać, ale ruszył dalej" – poinformował świadek całej sytuacji.

Do zdarzenia doszło ok. 9:45 na autostradzie A4. Starszy mężczyzna kierujący ciemnym Renault Clio jechał z Chrzanowa w stronę Krakowa.



Mężczyzna minął zjazd na Alwernię, a po przejechaniu ok. kilometra zawrócił i jechał pod prąd. - Sądziłem, że przejechał zjazd i wraca do niego, ale on zjechał na lewy pas i mimo że do dyspozycji miał pas awaryjny, jechał dalej. Po ok. kilometrze miał możliwość zjechać na Alwernię, ale ruszył w stronę Chrzanowa - relacjonował pan Grzegorz Woźniak.

WIDEO: nagranie przesłane przez widza Polsat News

Dalszą drogę mężczyźnie zablokowali kierowcy tirów.

Podobne przypadki

To nieodosobniony przypadek. Nasi czytelnicy wielokrotnie przysyłali nam nagrania, na których widać, jak kierowcy pędzą autostradą A4 pod prąd.

Pod koniec grudnia ci, którym nie chciało się stać w korku zawracali pod prąd, a później włączali się do ruchu przez niezabezpieczoną barierkę.

prz/luq/ polsatnews.pl