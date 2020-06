Gorący dzień w Sejmie. Wniosek o wotum zaufania dla rządu [OGLĄDAJ]

Szef rządu zwrócił się do Sejmu z wnioskiem o wotum zaufania - o czym jako pierwszy napisał portal polsatnews.pl. - Pan prezydent zaproponował, by przeciąć festiwal awantur, jaki próbujecie urządzać - mówił w Sejmie premier Mateusz Morawiecki, zwracając się do opozycji. Marszałek Sejmu zarządziła przerwę do 13:20. Po niej głos zabierze prezydent Andrzej Duda. Transmisja w portalu polsatnews.pl.