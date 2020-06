Premier Kanady został zapytany o sytuację w USA. 21 sekund ciszy

Zarzewiem protestów, które rozgorzały w kilkudziesięciu amerykańskich miastach, w tym w Waszyngtonie, stało się zabójstwo pod koniec maja w Minneapolis czarnoskórego George'a Floyda. Dla wielu obywateli zabicie go przez policję to nie odosobniony incydent, ale przykład systemowego przyzwolenia na przesadną agresję policji, szczególnie wobec Afroamerykanów.

Po poniedziałkowej deklaracji Donalda Trumpa o zmobilizowaniu wojska, siły bezpieczeństwa w amerykańskiej stolicy egzekwowały godzinę policyjną i przerwanie demonstracji. W niektórych miejscach dochodziło do starć z protestującymi.

O wydarzenia w USA i groźbę wysłania wojska przeciwko protestującym został zapytany premier Kanady Justin Trudeau. Aby odnieść się do tej sprawy, szef kanadyjskiego rządu potrzebował 21 sekund. W tym czasie na jego twarzy było widać wyraźne zakłopotanie.

- Z przerażeniem i konsternacją obserwujemy wydarzenia w Stanach Zjednoczonych. To czas, by zjednoczyć ludzi, to czas, by słuchać, by wyciągnąć wnioski do czego prowadzi trwająca lata i dekady niesprawiedliwość - odpowiedział.

Canadian PM Justin Trudeau took a very, very long pause when asked for his response to Donald Trump's call for military action against Black Lives Matter protesters. pic.twitter.com/v6NOOU1eSS — SBS News (@SBSNews) June 3, 2020

Jak dodał, nadszedł czas, aby także i Kanadyjczycy zrozumieli, jakie stoją przed nimi wyzwania, bowiem dyskryminacji doświadczają również kanadyjscy czarnoskórzy.

- W Kanadzie występuje systemowa dyskryminacja (...) Musimy stać się sojusznikami w walce z dyskryminacją i ciężko pracować, aby to naprawić - podkreślił Trudeau.

