Lotnisko w Pyrzowicach na europejskiej liście obszarów zagrożonych epidemią

Pasażerowie odlatujący z Katowic do Grecji po przylocie zostaną poddani obowiązkowej kwarantannie. Port lotniczy w Pyrzowicach, jako jedyny z Polski, znalazł się na europejskiej liście lotnisk o wysokim ryzyku epidemiologicznym.

W piątek greckie ministerstwo turystyki poinformowało, że obywatele 29 państw będą od 15 czerwca zwolnieni po przyjeździe do Grecji z odbywania obowiązkowej kwarantanny w związku z zagrożeniem koronawirusem. Do tego grona dołączyła również Polska, której początkowo na liście nie było. Losowo wybierane osoby będą jednak poddawane badaniom na obecność koronawirusa.

Wyjątek stanowi katowickie lotnisko w Pyrzowicach. Turyści przylatujący do Grecji z tego portu zostaną poddani 7-dniowej kwarantannie.

Lotniska o wysokim ryzyku zarażenia się koronawirusem

Międzynarodowy Port Lotniczy Katowice w Pyrzowicach znalazł się bowiem na europejskiej liście lotnisk o wysokim ryzyku zarażenia się koronawirusem. Wytyczne Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego (European Union Aviation Safety Agency - EASA) sporządzono na podstawie danych Światowej Organizacji Zdrowia oraz Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób.

Również w Polsce śląskie lotnisko zostało potraktowane bardziej restrykcyjnie. LOT, który przywrócił ruch krajowy do ośmiu krajowych portów lotniczych, w rozkładzie na pierwsze dwa tygodnie czerwca nie uwzględnił lotniska w Pyrzowicach. Loty krajowe miały na nie powrócić 15 czerwca. W poniedziałek jednak poinformowano, że ta sytuacja potrwa do 19 czerwca.

Powodem jest wciąż duża liczba stwierdzanych nowych przypadków zakażenia koronawirusem w woj. śląskim.

Rzecznik prasowy lotniska: spełniamy wszystkie wymogi

- Nasze lotnisko już od 1 czerwca jest pod każdym względem przygotowane do odprawy samolotów. Spełniamy wszystkie wymogi reżimu sanitarnego wprowadzone przez Urząd Lotnictwa Cywilnego oraz Główny Inspektorat Sanitarny - przekonywał w rozmowie z polsatnews.pl rzecznik prasowy Katowice Airport Cezary Orzech.

Zgodnie z wytycznymi na lotniskach prowadzone są pomiary temperatury przy wejściu do terminali. Do terminala mogą wejść tylko pasażerowie z biletami - o ile to możliwe należy odprawić się on-line.

Na lotniskach obowiązuje również dystans społeczny rozumiany jako zachowanie 1,5 m odstępu między ludźmi. Trzeba także nosić maseczkę. Ograniczone jest też korzystanie z usług i obiektów lotniskowych np. placów zabaw, czy palarni.

Oświadczenie o stanie zdrowia

ULC zaznaczył, że nowością jest obowiązek wypełnienia oświadczenia o stanie zdrowia, zgodnie z instrukcją przewoźnika, jeszcze przed odlotem samolotu.

Urząd dodał, że lotniska mają zapewnić dostęp do środków dezynfekcyjnych oraz płatnych dyspenserów z maseczkami ochronnymi. W celu ograniczenia bezpośredniego kontaktu między pasażerami a pracownikami lotnisk, np. w punktach informacji, kontroli paszportowej czy odprawy, zainstalowano ekrany ochronne. Pracownicy lotnisk zaopatrzeni są w sprzęt ochronny, a terminale regularnie czyszczone i dezynfekowane.

Na pokładach samolotów personel nosi maseczki oraz rękawiczki. Pasażerowie zobowiązani są do zakrywania maseczką ust i nosa przez cały lot; maseczki powinno zmieniać się co cztery godziny.

Ograniczono serwis pokładowy, tak by maksymalnie zmniejszyć bezpośredni kontakt pasażerów z załogą. Napoje i przekąski serwowane są w indywidualnych opakowaniach. Pasażerowie muszą wypełniać Karty Lokalizacji Podróżnego przed lądowaniem.

ULC planuje kontrole na lotniskach

Urząd Lotnictwa Cywilnego zachęca ponadto do ograniczenia bagażu podręcznego, a po przylocie bezzwłoczne opuszczenie terminala.

Szef ULC zwrócił uwagę, że tylko konsekwentne stosowanie się do zaleceń sprawi, że latanie będzie bezpieczne.

- W najbliższym czasie planujemy kontrole na lotniskach, aby sprawdzić egzekwowanie nowych wymagań. Apeluję również do pasażerów o wykonywanie poleceń personelu lotniczego i pracowników lotnisk. Jestem przekonany, że dzięki współpracy i wzajemnemu zrozumieniu podróż lotnicza przebiegnie szybko i sprawnie - podsumował Samson.

