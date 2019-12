Zaginiony obraz odnaleziony po latach. Był ukryty w... ścianie galerii

We Włoszech odnaleziono obraz Gustava Klimta. Na dzieło sztuki przypadkiem natknął się jeden z ogrodników. Obraz ukryty był w ścianie galerii, z której zniknął ponad 20 lat temu.

Wyceniany na kilkadziesiąt milionów euro "Portret kobiety" austriackiego malarza Gustava Klimta, zaginął w tajemniczych okolicznościach w lutym 1997 roku z galerii sztuki we włoskiej Piacenzie. Sprawa zaginięcia dzieła nigdy nie została wyjaśniona.

Po ponad dwóch dekadach w sprawie nastąpił przełom. Jeden z ogrodników pracujących na terenie galerii, przycinając bluszcz, zauważył w ścianie budynku schowane za roślinnością metalowe drzwi. W środku, we wnęce, leżał niepozorny czarny worek.

Obraz trafił w ręce ekspertów

Pracownicy początkowo myśleli, że w worku są śmieci, jednak gdy zajrzeli do środka, okazało się, że jest to obraz. I to nie byle jaki obraz.

Prawdopodobnie jest to zaginione dzieło Gustava Klimta. Obraz od razu trafił w ręce ekspertów. Muszą oni ocenić, czy płótno jest autentyczne.

Dyrektor galerii sztuki Massimo Ferrari powiedział, że wszystko wskazuje na to, że odnaleziony obraz jest oryginałem. Jego autentyczność mają potwierdzać umieszczone z tyłu oficjalne pieczęcie, które są identyczne jak na innych dziełach malarza.

Ritrovato a Piacenza quadro attribuito a #Klimt

Si tratterebbe del "Ritratto di signora" rubato nel 1997 da Galleria d'arte moderna Ricci Oddi

Il capolavoro è custodito in luogo riservato dalla #PoliziadiStato in attesa di indagini più approfondite pic.twitter.com/q9UIjMmCJj — Polizia di Stato (@poliziadistato) 11 grudnia 2019

"Stan obrazu jest znakomity"



Urzędnicy nie mogą jednak uwierzyć, że obraz był ukryty w ścianie galerii przez cały czas. Wskazują, że po zaginięciu płótna, budynek i jego okolice zostały starannie przeszukane.



- To niesamowite - skomentował odkrycie Jonathan Papamarengh, szef kultury w radzie miasta Piacenza. - Stan obrazu jest znakomity. Wydaje się nieprawdopodobne, że od 22 lat był schowany w ścianie - dodał urzędnik.

Włoskie media podkreślają, że obraz Klimta zajmował drugie miejsce na liście najcenniejszych dzieł sztuki zaginionych we Włoszech, zaraz za obrazem Caravaggia skradzionym z kościoła na Sycylii w 1969 roku.



Obraz Klimta uważany jest za szczególnie ważny, ponieważ na krótko przed jego zaginięciem odkryto, że został namalowany na innym dziele, które wcześniej uważano za zaginione. Czyni go to jedynym "podwójnym" dziełem Klimta znanym w świecie sztuki.

