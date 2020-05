Melania Trump nie chce nosić maseczki. Nakłada ją tylko w konkretnych sytuacjach

Melania Trump towarzyszyła swojemu mężowi Donaldowi w poniedziałkowych uroczystościach z okazji Memorial Day, amerykańskiego święta upamiętniającego poległych podczas misji wojennych.

Gdy pierwsza para Ameryki szła do wojskowego helikoptera, ani prezydent USA, ani jego żona nie mieli maseczek. Melania nałożyła ją na twarz dopiero po wejściu na pokład maszyny, a wcześniej uścisnęła dłoń jednego z wojskowych, łamiąc zasady sanitarne podczas epidemii.

Donald Trump jest przeciw maseczkom

Media za oceanem przypominają, że Melania stała się zakładniczką polityki prezydenta Donalda Trumpa, który odmówił noszenia maski chroniącej przed koronawirusem. W tym kontekście amerykański przywódca wyraził także krytyczną opinię o swoim ewentualnym rywalu w wyborach prezydenckich, demokracie Joe Bidenie, który cały czas nosi maseczkę.

Na początku kwietnia Melania Trump opublikowała tweeta, w którym zamieściła swoje zdjęcie w maseczce. Przytoczyła w nim także wyniki badań potwierdzających, że zasłonięcie ust i nosa powstrzymuje rozprzestrzenianie się koronawirusa.

As the CDC studies the spread of #COVID-19, they recommend people wear cloth face coverings in public settings when social distancing can be hard to do. Remember, this does NOT replace the importance of social distancing. pic.twitter.com/HRaQHFgXxn