"Rzucali piach w tryby". Premier uderza w opozycję ws. epidemii koronawirusa

Premier Mateusz Morawiecki wskazywał podczas wtorkowej konferencji prasowej, że Polska - zwłaszcza w porównaniu z innymi państwami Unii Europejskiej - skutecznie radzi sobie z kryzysem epidemiologicznem. - Mamy 90 procent wolnych respiratorów, liczba łóżek na oddziałach była wykorzystana w 20-30 procentach maksimum. Czekaliśmy na każdego człowieka, nie chcieliśmy, by ktokolwiek ucierpiał poprzez niemożność udzielenia mu pomocy, tak jak to było w Szwecji czy we Francji. Nie przychodziło nam do głowy, by dokonywać selekcji ludzi - podkreślił.

Szef rządu zwrócił przy tym uwagę na - jego zdaniem - niezdolność do współpracy ze strony opozycji. - Część prominentnych ludzi opozycji nie chciała współpracować, chcieli wraz ze sprzyjającymi, wysługującymi się jej mediami huśtać naszą łodzią, starali się rzucać piach w tryby. Powiedzieliśmy temu stanowcze "nie" - wskazywał Morawiecki.

- Zapraszałem opozycję na spotkania, prezydent organizował spotkania w ramach RBN. Wyciągnęliśmy do opozycji rękę, chcieliśmy rozmawiać. (...) Może pamiętają państwo minister zdrowia sprzed kilkunastu lat, gdy mówiła, by być spokojnym, albo premiera, który mówił, że świat histeryzuje, a mieliśmy świńską grypę - wyliczał.

Morawiecki podkreślił, że - w jego ocenie - Polska wychodzi zwycięsko w walce z epidemią. - To największy kryzys, jaki spadł na Polskę od kilkudziesięciu lat. I ci, którzy wraz z wysługującymi się im mediami, nie mają odwagi przypomnieć i podkreślić, jak Polska - kraj na dorobku - poradziła sobie z tymi najtrudniejszymi od dziesięcioleci decyzjami. (...) Nie macie tej odwagi - mówił Morawiecki, przypominając zdjęcia z innych krajów UE.

Szef rządu dziękował przy tym ministrom spraw wewnętrznych i administracji oraz zdrowia za wysiłek w trakcie walki z pandemią. - Dziękuję też wzystkim rodakom. Dziękuję Polakom za postawę. Nie słuchajcie tych brzęczących much, bo wiemy jak było w marcu, w kwietniu. Byliśmy razem i będziemy razem. Cały naród zdał ten egzamin - dodawał.

Zarówno szef rządu, jak i obecni na briefingu ministrowie Mariusz Kamiński i Łukasz Szumowski dziękowali służbom za pracę podczas walki z wirusem. Konferencji premiera towarzyszy publikacja w mediach społecznościowych materiałów informacyjnych.

