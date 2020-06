PlayStation przekłada ważną premierę. "To nie jest czas na świętowanie"

Oświadczenie PlayStation pojawiło się na Twitterze.

"Postanowiliśmy przełożyć wydarzenie PlayStation 5 zaplanowane na 4 czerwca. Rozumiemy, że gracze na całym świecie wyczekują by zobaczyć nowe gry na PS5, ale uważamy, że to nie jest czas na świętowanie. Na razie chcemy się odsunąć i pozwolić, by usłyszane zostały ważniejsze głosy" - napisano.

Wcześniej na profilu PlayStation pojawił się wpis, w którym firma "potępiła systemowy rasizm i przemoc wobec czarnej społeczności". "Będziemy kontynuować prace w kierunku przyszłości naznaczonej empatią i integracją oraz będziemy stać z naszymi Czarnymi twórcami, graczami, pracownikami, rodzinami i przyjaciółmi" - dodano.

Wpis został udostępniony m.in. przez Xboxa - największego konkurenta PlayStation na rynku.

4 czerwca Sony miało zaprezentować gry na nową konsolę, która premierę będzie miała pod koniec 2020 roku. Jim Ryan, dyrektor generalny PlayStation początkowo reklamował to wydarzenie jako pierwsze spojrzenie na gry, które zostaną stworzone na PS5. Wydarzenie miało się odbyć całkowicie online i trwać około godziny.

Join us Thursday, June 4 at 1:00pm Pacific time for a look at the future of gaming on PlayStation 5: https://t.co/Yr8fafcOVd #PS5 pic.twitter.com/F0yBbDmOtC