Pierwszy e-parking w Tatrach. 200 miejsc każdego dnia

Jak poinformowali pracownicy Tatrzańskiego Parku Narodowego, od 11 czerwca w sprzedaży online każdego dnia dostępnych będzie 200 miejsc parkingowych. To nieco ponad połowa zazwyczaj dostępnych miejsc.

Warunkiem jest przyjazd na parking najpóźniej do godziny 8 rano. Sprzedaż online będzie się odbywać do godziny 18:00 poprzedniego dnia.

TPN rekomenduje także zakup e-biletu za pośrednictwem strony tpn.pl. Uprawnia on do wejścia na szlaki na terenie parku przez punkt na Palenicy Białczańskiej w tym samym dniu.

Bilet przez telefon

Jeśli w trakcie swojego pobytu turysta wybiera się również na inne tatrzańskie szlaki, bilet wstępu może zakupić drogą elektroniczną w aplikacjach SkyCash i mPay lub za pośrednictwem strony tpn.pl.

Bilet wstępu oraz potwierdzenie zakupu miejsca parkingowego należy zapisać w telefonie lub wydrukować, aby były dostępne do okazania w przypadku braku zasięgu, co często ma miejsce na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego (również na Palenicy Białczańskiej).

Władze parku planują utrzymanie tej formy sprzedaży miejsc parkingowych także po długim weekendzie. "Pierwsze dni to okres testowy, liczymy na wyrozumiałość. Rozwiązania te wprowadzamy po to, by ułatwić i usprawnić początkowy etap tatrzańskiej wycieczki" - czytamy w komunikacie.

Zakaz parkowania na drodze do Morskiego Oka

Planując wypoczynek należy uwzględnić fakt, że na drodze prowadzącej w kierunku Morskiego Oka obowiązuje nowa organizacja ruchu - źle zaparkowane samochody są odholowywane.

Bezwzględny zakaz parkowania pod groźbą odholowania pojazdu to istotna zmiana, bo do tej pory po zapełnieniu się wyznaczonych parkingów, kierowcy zostawiali samochody wzdłuż drogi, utrudniając przejazd innym, np. służbom ratunkowym lub komunikacji zbiorowej.

Kierowca, który pozostawi samochód wzdłuż drogi, naraża się na mandat w wysokości 100 zł i 1 punkt karny, do tego dochodzą koszty 400 zł za odholowanie auta i opłata za parking - 30 zł za dobę.

