Mniej pestycydów, więcej ekologicznych gospodarstw. Co planuje UE na najbliższe 10 lat?

To ważny ruch ze strony Komisji Europejskiej, szczególnie ze względu na to, że w ostatnim czasie musimy walczyć z pandemią COVID-19, która jest mocnym ciosem dla państw na całym świecie.

"Od pola do stołu"

- Kryzys związany z koronawirusem pokazał, jak wszyscy jesteśmy bezbronni, i jak ważne jest przywrócenie równowagi między działalnością człowieka a przyrodą - mówił Frans Timmermans, wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej, podczas prezentacji planu.

ZOBACZ: Procedura wobec Polski ws. jakości powietrza. Minister zapowiada dofinansowania dla najuboższych

Propozycja KE na kolejne 10 lat to ambitny krok nie tylko dla rolnictwa ekologicznego. Jego działania wspomogą również produkcję zrównoważonej żywności. Według zapowiedzi nowe zasady, w ramach strategii "Od pola do stołu", mają na celu zmniejszenie :

strat składników pokarmowych o co najmniej 50 proc. Co jednocześnie ma być gwarantem, że nie doszło do pogorszenia żyzności gleby - ograniczy to o co najmniej 20 proc. obecność nawozów

stosowania pestycydów chemicznych o 50 proc. - w tym środków, które są szczególnie niebezpieczne

sprzedaży środków przeciwdrobnoustrojowych o 50 proc, które są stosowane przy hodowli zwierząt w warunkach fermowych

Dodatkowo, w ciągu najbliższych 10 lat co najmniej 25 proc. gruntów rolnych ma zostać przeznaczone na rolnictwo ekologiczne. Główny cel strategii "od pola do stołu" to promowanie globalnego przejścia na zrównoważone systemy żywnościowe, za pomocą ścisłej współpracy z partnerami międzynarodowymi.

KE stawia na bioróżnorodność

Nowy plan zakłada również działania wspomagające bioróżnorodność. Komisja Europejska będzie dążyć do tego, by podczas Konferencji Stron Konwencji o różnorodności biologicznej w 2021 r., opracowano nowe reguły ONZ, mające na celu poprawę w dziedzinie bioróżnorodności.

W ciągu ostatnich 40 lat globalna populacja dzikich gatunków spadła o 60 proc, a milion gatunków jest zagrożony wyginięciem.

ZOBACZ: "Wojna elit z przyrodą. Ostatni alarm dla Polski"

Różnorodność biologiczna i ekosystemy stanowią fundament naszego życia. Natura zapewnia nam m.in. żywność oraz jest ważnym elementem medycyny. Pamiętajmy, że bez niej nie udałoby się stworzyć wielu lekarstw, które na co dzień ratują życie ludzi na całym świecie.

Zachowania różnorodności biologicznej to także wielka szansa dla sektora gospodarki. Warto zaznaczyć, że korzyści płynące z unijnej sieci ochrony przyrody "Natura 2000" wynoszą rocznie od 200 do 300 miliardów euro.

Przywracanie terenów zielonych

W działaniach na nadchodzące lata istotne będzie przywracaniu terenów zielonych, szczególnie w miastach, co jest niezbędne do osiągnięcia naprawy skutków zmian klimatycznych.

Jak zaznaczył wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej, "zmiany klimatu i utrata różnorodności biologicznej są wyraźnym i aktualnym zagrożeniem dla ludzkości". A nowa dziesięcioletnia taktyka KE ma "chronić zdrowie i dobre samopoczucie naszych obywateli, a jednocześnie zwiększyć konkurencyjność i odporność UE".

WIDEO - Ludzie siedzą w domach, szczury opanowały ulice Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

red/ greenqueen.com.hk