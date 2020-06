Debata nt. dymisji ministra zdrowia. Nowacka: to sprawa na komisję śledczą

- Nie daliście rady w sprawie walki z wirusem, to społeczeństwo dało radę - mówiła na komisji zdrowia Barbara Nowacka podczas rozpatrzenia i zaopiniowania poselskiego wniosku o wyrażenie wotum nieufności wobec Ministra Zdrowia Łukasza Szumowskiego.

Ocena działań Szumowskiego ws. walki z epidemią

Posłanka Koalicji Obywatelskiej, uzasadniając wniosek opozycji, przekonywała, że pozytywne aspekty stanu służby zdrowia w dużej mierze oparte są o skuteczne działanie samorządów, a nie resortu. - Pan minister szybko stał się cynicznym, bezdusznym politykiem. W czasie gdy panował strach, a ludzie bali się o zdrowie i życie najbliższych, pan minister miał inne priorytety. Nie był zwolennikiem, by na służbę zdrowia poszły dwa miliardy, był milczącym zwolennikiem przekazania tych pieniędzy na TVP - tłumaczyła.

Zdaniem Nowackiej minister Szumowski jest również odpowiedzialny za kiepski - w jej ocenie - stan i skalę testowania (na obecność koronawirusa) w naszym kraju. - Kolejnym naszym zarzutem jest to, dlaczego pan minister nie przygotował Polski na pandemię. Było o niej wiadomo już w styczniu, lutym. Jedyne, o co zadbali współpracownicy ministra to luki w prawie, które zapewniają bezkarność. Nie daliście rady, to społeczeństwo dało radę. Lekarze, salowe, położne, pielęgniarki - wyliczała.

Decyzje w sprawie wyborów i zakupu maseczek

Nowacka oceniła też, że działania Szumowskiego "wprost narażają Polaków" na zakażenie koronawirusem. W ocenie posłanki KO rozporządzenia szefa resortu zdrowia - zarówno w sprawie zamrażania, jak i odmrażania gospodarki - były niespójne i nieskuteczne. - Wydał pan też pozytywną rekomendację na temat przeprowadzenia wyborów 10 maja. A była to decyzja mogąca sprowadzić zagrożenie epidemiologiczne. Zakażenia przez papier, przez koperty przechodziły - powinien pan to wiedzieć, ale wtedy byliście zajęci zakazami wypowiedzi dla lekarzy epidemiologów - oceniła Nowacka.

Poslanka KO krytycznie wyraziła się o procederze zakupu sprzętu, który pomógł polskiej służbie zdrowia skuteczniej walczyć z epidemią. - To nie jest sprawa na komisję zdrowia, ale na komisję śledczą - powiedziała. Nowacka wskazała przy tym, że zakupy (między innymi maseczek) zostały przeprowadzone w nieprofesjonalny sposób, który każe zadać pytania również o złamanie prawa.

