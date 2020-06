Były sekretarz PO i znany satyryk. Wiemy kto pokieruje teatrem po skandalu z molestowaniem

Andrzej Wyrobiec pokieruje krakowskim Teatrem "Bagatela". To były sekretarz generalny Platformy Obywatelskiej i były wiceminister kultury. Dyrektorem artystycznym będzie Krzysztof Materna. Decyzję komisji konkursowej zaakceptował już prezydent miasta. Poprzedni dyrektor teatru został zwolniony po aferze. Henryk Jacek S. podejrzany jest o molestowanie seksualne.

Dziewięcioosobowa komisja, po przeprowadzeniu rozmów kwalifikacyjnych ze wszystkimi kandydatami, w głosowaniu jawnym wyłoniła kandydata na stanowisko dyrektora Teatru "Bagatela". Został nim Andrzej Wyrobiec, który uzyskał pięć głosów - poinformowano.

Jak wyjaśniono, Andrzej Wyrobiec zaproponował "najbardziej interesujący, autorski program koncepcji organizacyjnej, finansowej i programowej Teatru".

"Ma wieloletnie doświadczenie w pracy w biznesie i administracji publicznej, w tym również doświadczenie w zarządzaniu procesami, projektami i zespołami. Ma też na swoim koncie ogromne sukcesy w pozyskiwaniu środków z funduszy zewnętrznych. Dał się poznać jako strateg, a jednocześnie menedżer świadomy wyzwań stojących przed teatrem, jako zespołem pracowników. Jest liderem na trudne czasy i szansą na znalezienie złotego środka w trudnym wyzwaniu, jakim jest myślenie o efektywności zarządzania, a zarazem koncyliacyjnym podejściu do zespołu targanego ogromnymi sporami wewnętrznymi i doświadczonego trudną sytuacją związaną z odwołaniem poprzedniego dyrektora" - wskazano.

Przed teatrem "niełatwe zadanie"

- Cieszę się, że komisja konkursowa wybrała kandydata z ogromnym doświadczeniem w zarządzaniu zespołami ludzkimi, mającego doświadczenie w administracji publicznej, a zarazem człowieka związanego z rynkiem mediów i przemysłami czasu wolnego. Przed Teatrem "Bagatela" niełatwe zadanie utrzymania równowagi finansowej instytucji, utrzymania niemałego zespołu artystycznego technicznego, a zarazem ełnego wykorzystania jego potencjału. Wyzwaniem pozostają także ważne inwestycje „Bagateli”, rozwój infrastruktury i zwiększenie sukcesu teatru w pozyskiwaniu środków zewnętrznych. Pan Andrzej Wyrobiec zaprezentował się jako skuteczny menedżer, potrzebny na trudne czas - powiedział Jacek Majchrowski, prezydent Krakowa.

- Razem z Andrzejem Wyrobcem "Bagatela" zyskuje Krzysztofa Maternę jako dyrektora artystycznego – uznanego polskiego reżysera, aktora, satyryka i producenta telewizyjnego. W tej konfiguracji doświadczony menedżer i jedna z najbardziej wyrazistych i popularnych postaci polskiego życia kulturalnego stanowią obietnicę sukcesu "Bagateli". Wierzę, że będzie to sukces mierzony w kategoriach finansowych, artystycznych, organizacyjnych i wizerunkowych, ale ostatecznie także frekwencyjnych. Dziękuję wszystkim, którzy przystąpili do konkursu, komisji oceniającej, a zwycięzcy serdecznie gratuluję licząc, że nie zawiedzie pokładanych nadziei - dodał Majchrowski.

Afera o molestowanie

W styczniu umowa z Henrykiem Jackiem S., który kierował teatrem przez ponad 20 lat została rozwiązana. Stało się to po postawieniu przez prokuraturę zarzutów za co grozi mu do trzech lat więzienia.

Jesienią grupa byłych i obecnych pracownic teatru oskarżyła go o nadużycia, w tym mobbing. Twierdził, że wszystkie zarzuty są kłamstwem.

- To był język w uchu, przyciskanie, dotykanie, telefony, mówienie, co będzie ze mną robił - powiedziała Polsat News Alina Kamińska, aktorka Bagateli.

- Pocałował mnie w usta, wpychając język do buzi. Poszłam do toalety i zwymiotowałam – mówiła z kolei Patrycja Babicka, kierownik działu kreacji w Bagateli.

Usłyszał zarzuty



Pracownice teatru twierdzą, że dyrektor molestował je od wielu lat. Wszystkie były od niego zależne, dlatego tak długo milczały.

Mężczyzna usłyszał prokuratorskie zarzuty dotyczące nakłaniania do poddania się czynności seksualnej oraz łamania praw pracowniczych. Grozi mu do trzech lat pozbawienia wolności.

Urząd Miasta Krakowa przygotował nowy statut dla Bagateli. Rozdzielono w nim funkcję dyrektora naczelnego i dyrektora artystycznego teatru, zastępcy dyrektora będą powoływani i odwoływani przez prezydenta Krakowa – z jego inicjatywy lub na wniosek dyrektora teatru, jak ma to miejsce w większości statutów miejskich teatrów (Teatr STU, Teatr Variete, Teatr Łaźnia Nowa).

Konkurs na nowego dyrektora teatru został ogłoszony w połowie lutego.

W skład komisji konkursowej weszli przedstawiciele organizatora, krakowskiego środowiska teatralnego, związków zawodowych i stowarzyszeń twórczych.

W nowym statucie znalazł się również katalog dozwolonej działalności gospodarczej prowadzonej przez teatr oraz rozszerzono zakres działalności, co umożliwi pozyskiwanie przez instytucję środków z dodatkowych źródeł.

