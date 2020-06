Ziemia obsunęła się na 10-letniego chłopca. Nowe informacje o stanie jego zdrowia

Dziesięcioletni chłopiec podczas zabawy z młodszym bratem został przysypany piaskiem. W niedzielę trafił do szpitala w ciężkim stanie. Jest podłączony do respiratora i utrzymywany w stanie śpiączki farmakologicznej - informuje reporter Polsat News Robin Jesse. Do zdarzenia doszło w Krępinach (woj. kujawsko-pomorskie).

10-latek i jego o cztery lata młodszy brat oddalili się od działki rekreacyjnej swoich rodziców i zaczęli bawić się się w pobliżu piaszczystej skarpy. Najprawdopodobniej kopali w niej dziurę. Wówczas na starszego z braci obsunęło się kilkaset kilogramów piasku.

- Młodszy brat niezwłocznie powiadomił o zdarzeniu swojego ojca, który przybył na miejsce i wezwał służby ratunkowe - poinformowała st. sierż. Anita Szefler-Ciupińska z KMP we Włocławku.

Policja podejrzewa, że był to nieszczęśliwy wypadek

Zanim na miejscu zjawili się strażacy, ojcu udało się odkopać swojego syna i przywrócić mu oddech. Dalsze czynności przejęły służby ratunkowe.

Lotnicze Pogotowie Ratunkowe przetransportowało nieprzytomnego 10-latka do Szpitala Dziecięcego w Toruniu. Lekarze wprowadzili go w stan śpiączki farmakologicznej i podłączyli do respiratora. Jego stan określili jako ciężki. Policjanci wyjaśniają okoliczności tego zdarzenia. Na razie wszystko wskazuje na to, że był to nieszczęśliwy wypadek.

