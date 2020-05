Poszli do szamana po krew żółwia na koronawirusa. Stracili dziecko, drugie walczy o życie

Lęk przed koronawirusem skłonił małżeństwo z Dominikany do pójścia na "konsultacje" u miejscowego szamana. Mężczyzna zachęcił ich do spożycia antidotum sporządzonego z krwi żółwia, które miało gwarantować parze oraz dzieciom zdrowie.

Tuż po spożyciu specyfiku zmarła pięciomiesięczna dziewczynka. Jej rodzice i 7-letnia siostra w ciężkim stanie trafili do szpitala. Okazało się, że eliksir był trucizną.

Bili dzieci do nieprzytomności

Jak się okazuje, to kolejny raz, gdy para uwierzyła w zapewnienia szamana.



W sierpniu 2012 roku ich czworo dzieci zmarło po wizycie u "lekarza". Miały one cierpieć na tajemniczą chorobę, od której uwolnić mogło je... bicie do nieprzytomności. Rodzice uważali wtedy, że są one opętane i należy z nich "wygnać demona".

