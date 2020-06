Wyższe oceny dla uczniów? Szef MEN zabrał głos

- Ocena końcowa obejmuje nie tylko i wyłącznie okres pandemii, ale cały rok szkolny, także chciałbym, żeby uczniowie byli sprawiedliwie, obiektywnie oceniani przez nauczycieli i oby te oceny były jak najlepsze -powiedział minister edukacji narodowej Dariusz Piontkowski pytany o apel Rzecznika Praw Dziecka, by nauczyciele podwyższyli uczniom oceny końcowe o jeden stopień.

Minister Edukacji pytany o propozycję RPD powiedział, że " 1 czerwca to dzień, w którym dzieciom życzymy jak najlepiej, ale nie wiem, czy wszystkie dzieci, aby dostawać za nic jakieś prezenty w postaci lepszych stopni".

"Sprawiedliwie i obiektywnie"

- Pewnie część tak, ale ocena końcoworoczna ma być wynikiem tego, co działo się przez cały rok szkolny i nauczyciel powinien sprawiedliwie, obiektywnie wystawiać oceny nie tylko i wyłącznie oceniając wiedzę i umiejętności ucznia, ale także jego zaangażowanie i pracę w trakcie roku szkolnego - mówił szef MEN.

Dodał, że nauczanie zdalne rozpoczęło się 25 marca. - A wcześniej przecież też trwały zajęcia, ocena końcowa obejmuje nie tylko i wyłącznie okres pandemii, ale cały rok szkolny, także chciałbym, żeby uczniowie byli sprawiedliwie, obiektywnie oceniani rzez nauczycieli i oby te oceny były jak najlepsze - dodał.

"Niech to będzie rekompensatą"

RPD Mikołaj Pawlak zaapelował do nauczycieli i rad pedagogicznych, żeby "oceniając wyniki uczniów, wzięli pod uwagę niedogodności związane ze zdalną nauką i docenili trud swoich uczniów", podwyższając uczniom na świadectwach wszystkie stopnie o jeden wyżej, niż to wynika ze sprawdzianów, testów czy jednostkowych ocen.

"Chciałbym, żeby każdy uczeń miał normalne wakacje, a potem normalnie wrócił do szkoły. I żeby nie musiał aż tak mocno martwić się o oceny, które trudno było zdalnie poprawiać" - wyjaśnił Pawlak. "Niech to będzie rekompensatą za trudy niezawinione przez dzieci, wsparciem przed powrotem do normalnej nauki, rodzajem promocji przy wystawianiu świadectw szkolnych, a dla uczniów, którym grozi powtarzanie tej samej klasy na następny rok - swoistą amnestią lub zachętą na przyszłość" - przekonywał nauczycieli rzecznik.

