4 kg amfetaminy, haszysz i mefedron własnością 18-latka

Rzecznik małopolskiej policji Sebastian Gleń poinformował w poniedziałek, że 18-latek został zatrzymany w zeszłym tygodniu w wyniku policyjnej obserwacji podejrzanego samochodu, zaparkowanego na jednej z ulic krakowskiego Podgórza.

Kiedy pojazd otworzył młody mężczyzna, pojawili się przy nim policjanci, aby go wylegitymować. Podejrzany zaczął uciekać, ale po krótkim pościgu został zatrzymany.

W trakcie przeszukania jego samochodu funkcjonariusze znaleźli ponad cztery kilogramy amfetaminy, prawie 500 gramów mefedronu oraz ponad 17 gramów haszyszu.

18-latek przyznał, że znalezione narkotyki są jego własnością. Postawiono mu zarzuty posiadania znacznych ilości substancji psychotropowych i odurzających, a także przygotowania do wprowadzenia ich do obrotu. Za przestępstwa te grozi do 10 lat więzienia. Decyzją krakowskiego sądu mężczyzna trafił do tymczasowego aresztu na trzy miesiące.

prz/ PAP