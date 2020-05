Śmierć w komendzie w Ostrowie Wielkopolskim. Sprawę bada prokuratura

Mężczyzna trafił w niedzielę do policyjnej izby zatrzymań w celu wytrzeźwienia. Wcześniej policjanci pojechali z 71-latkiem do szpitala. Po zbadaniu lekarz wydał zaświadczenie o braku przeciwwskazań do osadzenia mężczyzny w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych.

- Po godzinie 19 policjant zauważył, że mężczyzna się nie rusza, w związku z czym natychmiast sprawdził jego funkcje życiowe i podjął resuscytację. Natychmiast zostało też powiadomione pogotowie ratunkowe - powiedziała rzecznik prasowa ostrowskiej policji.

Lekarz stwierdził zgon

Pomimo reanimacji mężczyzny nie udało się uratować. - Przybyły na miejsce lekarz stwierdził zgon mężczyzny, najprawdopodobniej z przyczyn naturalnych w związku z problemami zdrowotnymi - powiedziała sierż. sztab. Michaś.

Śledztwo w tej sprawie wszczęła Prokuratura Rejonowa w Ostrowie Wlkp. Ciało mężczyzny zostało zabezpieczono do sekcji.

dk/ PAP