Samopodpalenie 14-latki na Podlasiu

- Wstępne informacje wskazują na to, że w godzinach porannych w Tykocinie (Podlaskie) dziewczyna w wieku lat 14 prawdopodobnie oblała się łatwopalną substancją i doszło do podpalenia - przekazał polsatnews.pl st. asp. Marcin Gawryluk z KWP w Białymstoku. Nastolatka trafiła do szpitala. Według informacji RMF FM, jej stan określany jest jako ciężki.