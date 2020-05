Reporter CNN aresztowany na wizji. "Bez żadnych wyjaśnień"

W piątkowy poranek (po godzinie 5:00 miejscowego czasu) w Minneapolis (Minnesota, USA) korespondent CNN Omar Jimenez relacjonował przebieg zamieszek wywołanych śmiercią George'a Floyda - czarnoskórego mężczyzny, którego na ulicy udusił jeden z białych policjantów.

ZOBACZ: Zamieszki w Minneapolis po śmierci 46-latka. Miasto jak pole bitwy



W pewnym momencie podeszli do niego uzbrojeni policjanci, którzy zakuli go w kajdanki bez żadnych wyjaśnień. Reporter nie stawiał fizycznego oporu.

"Transmitujemy to na żywo"



- Pozwoliliście nam tu być. Możemy cofnąć się, gdzie chcecie. Transmitujemy to na żywo. Dlaczego jestem aresztowany? - mówił dziennikarz.



Funkcjonariusze policji nie odpowiedzieli jednak na pytanie.



Podobnie postąpiono z producentem Jimeneza - Billem Kirkosem - oraz jego operatorem Leonelem Mendezem. Temu ostatniemu zabrano kamerę, którą postawiono na ziemi. Wciąż nadawała ona obrazy z miejsca zamieszek.

RAW VISION: A @CNN reporter and crew have been arrested live on television in Minneapolis while reporting on widespread looting and riots throughout the city. #9News #MinneapolisRiot Updates: https://t.co/nr59ug59FA pic.twitter.com/C5vhGG8dkZ

CNN: jawne naruszenie konstytucji



"Reporter CNN i jego produkcyjny team zostali aresztowani dzisiejszego poranka w Minneapolis podczas wykonywania swojej pracy. Jest to jawne naruszenie pierwszej poprawki. Władze Minnesoty, także gubernator, muszą natychmiast wypuścić naszych pracowników" - zaapelowała stacja w opublikowanym oświadczeniu.

Po godzinie 14:00 polskiego czasu CNN poinformowało o zwolnieniu swoich pracowników z aresztu.

Gubernator Tim Walz przeprosił za zaistniałą sytuację. - To niedopuszczalne. Chcemy, by media były w tym miejscu. Biorę na siebie pełną odpowiedzialność - dodał.

CNN’s @OmarJimenez and his crew have been released from police custody. He recounts getting arrested and what happened while they were in custody. https://t.co/v3kMq77Oro pic.twitter.com/JoqmwlTc5i