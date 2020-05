Biegł 40 km do ukochanego pana. Teraz szuka nowego domu

Pies Minka przebiegł 40 km do ukochanego pana, a po jego śmierci koczował przed drzwiami domu. Wcześniej właściciel uratował go przed utopieniem. Dziś zwierzak poszukuje nowego schronienia, ale nie zgłosił się dotąd nikt, kto byłby w stanie go przygarnąć.